В Риге можно приобрести квартиру почти вдвое дешевле, чем в Таллинне

Генеральный директор компании Bonava Eesti Таави Соорм отметил, что Рига примерно на треть больше Таллинна, но продажи новых квартир в этом году сопоставимы с показателями столицы Эстонии. «Большинство сделок заключается с советскими квартирами, стоимость которых составляет 900–1100 евро за квадратный метр. Это почти вдвое дешевле, чем такие же квартиры в Таллинне», - объяснил Соорм.

Цены на новые квартиры в Риге составляют от 2100 до 3500 евро за квадратный метр. Для сравнения, в Таллинне стоимость уже превышает 4000 евро за квадратный метр. «Поскольку на рынке Риги много старых квартир, жилье здесь значительно доступнее и более доступно, чем в Таллинне и Вильнюсе. По данным Swedbank, средняя семья может позволить себе квартиру площадью 82 квадратных метра в Риге, 54 квадратных метра в Таллинне и 50 квадратных метров в Вильнюсе», - добавил Соорм.