Спецназ Израиля взял в плен морского командира «Хезболлы»

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболла» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении «упреждающей военной операции» против «Хезболлы». В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал «ограниченную наземную операцию» на юге Ливана.

Израиль и UNIFIL

Руководство UNIFIL за последние недели неоднократно обвиняло Израиль в нападениях на миротворцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, призывал вывести их из Южного Ливана, указывая, что «Хезболла» использует персонал UNIFIL в качестве «живого щита».

В составе военно-морских сил UNIFIL в Ливане сейчас находится немецкий корвет Ludwigshafen am Rhein.