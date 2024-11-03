Менеджер Elisa: если сотрудника по возвращении из отпуска ждет куча работы, значит, проблема в организации

Отпуск - это время для отдыха и восстановления. Но если отпуск ассоциируется с тревогой из-за будущей горы накопившихся дел, значит, что-то пошло не так, и почти всегда проблема - в руководителе, а не в сотруднике или его временной замене, считает Марика Райски, менеджер компании Elisa.