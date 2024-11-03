Отпуск - это время для отдыха и восстановления. Но если отпуск ассоциируется с тревогой из-за будущей горы накопившихся дел, значит, что-то пошло не так, и почти всегда проблема - в руководителе, а не в сотруднике или его временной замене, считает Марика Райски, менеджер компании Elisa.
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Менеджер Elisa: если сотрудника по возвращении из отпуска ждет куча работы, значит, проблема в организации
Каждому человеку нужно отдыхать, и не только на выходных, но и в отпуске, чтобы полностью отключиться от работы и переключить мысли. К сожалению, в некоторых компаниях люди неохотно уходят в отпуск, зная, что по возвращении их ждет масса несделанных дел.
Обычно это связано с прошлым негативным опытом, когда сотрудник ушел в отпуск, но потом был вынужден отрабатывать накопившиеся задачи в сверхурочное время.