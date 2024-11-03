Умер Александр Дормидонтов – знаковый для русской культуры в Эстонии человек

Сам Дормидонтов, более полувека собиравший и хранивший документы, был рад, что они нашли место в городском архиве и будут сохранены и в будущем. Его интерес к старым документам возник еще в школьные годы. «Учась в русской школе, я начал интересоваться, почему места жительства и упокоения моих родственников в Эстонии, а у одноклассников где-то в России? Но все мы русские. Так я начал изучать историю моих предков. Искал информацию в периодике, книгах и мемуарах. Сначала были только Дормидонтовы, а после появились и Бежаницкие и Раевские. И после смерти поколения родителей я собрал и прочел все бумажное хозяйство. Главной для меня была именно переписка. О фотографиях поначалу я не думал. Это Пеэтер Тооминг обратил мое внимание на то, что некоторые фотографии крайне редкие», - рассказал тогда Дормидонтов.