В День поминовения усопших, 2 ноября, в возрасте 74 лет скончался собиратель русского архива, библиофил, краевед и один из самых знаменитых эстонских хиппи, кавалер ордена Белой Звезды Александр Дормидонтов.
Умер Александр Дормидонтов – знаковый для русской культуры в Эстонии человек
Дормидонтов, родившийся 23 сентября 1950 года, принял образ жизни хиппи в 1960-х годах и придерживался его до конца своей жизни. Советская милиция даже называла его «президентом хиппи». Если бы у детей цветов была бы такая должность, Дормидонтов точно бы заслуживал быть им.
«Знаешь, так вышло, что я не изменил стилю жизни хиппи, это у меня хроническое», - сказал Дормидонтов в интервью Postimees в 2013 году. Ему удавалось нормально себя обеспечивать, при этом он сумел остаться во всех отношениях независимым человеком — он занимался тем, чем хотел.
«Я всегда любил свободу и чем ее больше, тем лучше, - сказал он тогда. - Чем меньше работы, которую выполняю для кого-то другого, тем лучше, поскольку это ведь не свобода. Так я и живу - дохода нет, но иной раз кто-нибудь купит какую-то книгу или почтовую открытку».
Для других, не столь увлеченных миром хиппи, Александр Дормидонтов был известен как исследователь и архивариус истории и быта местных русских. Он ведь и сам был коренной эстонский русский: его предки поселились в Эстонии девять поколений назад.
В 2018 году Дормидонтов передал свой архив Таллиннскому городскому архиву: два больших сундука и два внушительных размеров чемодана были до краев заполнены документацией. Там была документация семейной истории, преимущественно, начиная с 1850 годов.
Самый старый документ архива, связанный с Эстонией и Таллинном, датировался 1725 годом. Это жалоба денщика генерал-губернатора Эстляндской губернии Апаракшина в Таллиннскую ратушу по поводу вывоза зерна в Петербург.
Один дагерротип от 1844 года, таким образом, является одной из старейших фотографий в Эстонии.
Сам Дормидонтов, более полувека собиравший и хранивший документы, был рад, что они нашли место в городском архиве и будут сохранены и в будущем. Его интерес к старым документам возник еще в школьные годы. «Учась в русской школе, я начал интересоваться, почему места жительства и упокоения моих родственников в Эстонии, а у одноклассников где-то в России? Но все мы русские. Так я начал изучать историю моих предков. Искал информацию в периодике, книгах и мемуарах. Сначала были только Дормидонтовы, а после появились и Бежаницкие и Раевские. И после смерти поколения родителей я собрал и прочел все бумажное хозяйство. Главной для меня была именно переписка. О фотографиях поначалу я не думал. Это Пеэтер Тооминг обратил мое внимание на то, что некоторые фотографии крайне редкие», - рассказал тогда Дормидонтов.
В 2016 году стало известно, что у Дормидонтова был обнаружен рак. К сожалению, болезнь была найдена на той стадии, когда операция уже была невозможна, однако врачи предложили дорогостоящее лекарство, замедляющее развитие болезни.
Редакция Rus.Postimees выражает соболезнования родным и близким Александра Дормидонтова.