Министерство заказывает услуги перевода на сумму 100 000 евро

Цель закупки - переводы текстов, относящихся к деятельности Министерства иностранных дел (пресс-релизы, речи, публикации, отчеты, доклады, переводы для сайта и т.д.), а также юридических текстов на различные языковые направления (с эстонского на иностранный язык и наоборот), включая срочные переводы с эстонского на английский и русский и обратно.