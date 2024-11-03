Согласно реестру государственных закупок, Министерство иностранных дел заказывает услуги перевода на сумму 100 000 евро.
Для подписчиков
Министерство заказывает услуги перевода на сумму 100 000 евро
Цель закупки - переводы текстов, относящихся к деятельности Министерства иностранных дел (пресс-релизы, речи, публикации, отчеты, доклады, переводы для сайта и т.д.), а также юридических текстов на различные языковые направления (с эстонского на иностранный язык и наоборот), включая срочные переводы с эстонского на английский и русский и обратно.
Объем работы в письменном переводе рассчитывается так: одна стандартная полная страница перевода считается равной 1800 знакам с пробелами. Если объем готового перевода составляет до 900 знаков с пробелами, стоимость услуги будет составлять половину стоимости полной страницы.