В субботу, 2 ноября, незадолго до шести часов вечера, в деревне Коксвере на дороге между Пыльтсамаа и Выхма произошло ДТП: столкнулись автомобили Audi и Toyota.
ФОТО ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу
По предварительным данным, мужчина за рулем Audi не справился с управлением и столкнулся с Toyota. В результате аварии люди не пострадали, водители были трезвы.
На место происшествия была вызвана полиция, которая зафиксировала аварию и помогла оформить документы для страховой компании. Обе машины находились в таком состоянии, что после фиксации повреждений на них можно было покинуть место происшествия.