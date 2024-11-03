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ФОТО Два автомобиля не поделили дорогу

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Фото: Kenno Soo

В субботу, 2 ноября, незадолго до шести часов вечера, в деревне Коксвере на дороге между Пыльтсамаа и Выхма произошло ДТП: столкнулись автомобили Audi и Toyota.

По предварительным данным, мужчина за рулем Audi не справился с управлением и столкнулся с Toyota. В результате аварии люди не пострадали, водители были трезвы.

На место происшествия была вызвана полиция, которая зафиксировала аварию и помогла оформить документы для страховой компании. Обе машины находились в таком состоянии, что после фиксации повреждений на них можно было покинуть место происшествия.

Фото: Kenno Soo
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