ФОТО Два автомобиля не поделили дорогу

По предварительным данным, мужчина за рулем Audi не справился с управлением и столкнулся с Toyota. В результате аварии люди не пострадали, водители были трезвы.

На место происшествия была вызвана полиция, которая зафиксировала аварию и помогла оформить документы для страховой компании. Обе машины находились в таком состоянии, что после фиксации повреждений на них можно было покинуть место происшествия.