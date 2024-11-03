Борьба за жизнь с меньшим количеством гаджетов идет повсюду, однако, как показывает обзор правил использования устройств в школах Таллинна, на переменах это может означать либо полный запрет, либо полную свободу .

Ученики основной школы, являющиеся целевой группой, не видят необходимости долго объяснять важность мобильного телефона, ведь для них это очевидно. Одиннадцатилетний ребенок отметил и жизненную необходимость: «Когда мне нужно в школе измерить уровень сахара в крови и ввести инсулин, я пишу маме. Раньше звонил, но боюсь, что телефон отберут».

Также использование электронного дневника и классного чата, не говоря уже о том, чтобы проверить расписание уроков на телефоне, уже не является чем-то новым в цифровом плане - это стало обычной повседневностью. «Расписание постоянно меняется, и хочется посмотреть его на телефоне. Сейчас нам приходится возвращаться в другой корпус или использовать телефон тайком», - сказал тот же ребенок, ссылаясь на разные правила, которые действуют в различных частях школьного здания.