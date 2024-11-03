В Закон о спорте внесут изменения для борьбы с нарушениями

Помимо антидопинговых правил, в будущем потребуется соблюдать также правила против договорных матчей, злоупотреблений и другие этические нормы, установленные международными спортивными организациями, национальным олимпийским комитетом или спортивными федерациями. Вместе со спортсменами антидопинговые правила должны будут соблюдать также спортивные судьи и обслуживающий персонал. Законопроект также предусматривает возможность требовать возврата выплаченных сумм у тех, кто нарушил правила честной игры.

Законопроект уточняет перечень видов спорта, для которых требуется разрешение от местных органов власти для проведения соревнований. В частности, муниципальное разрешение не потребуется для тех видов спорта, где в реальности нет проблем с безопасностью, хотя на данный момент они требуют разрешения. В то же время, отныне будет необходимо получать разрешение для проведения мероприятий по мотоспорту, где ранее возникали проблемы с безопасностью и имелись повышенные риски.