Настоящее чудо В Испании спасена женщина, которая три дня провела в заточении в автомобиле

Наконец хорошие новости из Испании: после трех дней разрушительных наводнений спасатели в основательно разрушенном средиземноморском регионе Валенсии спасли женщину. Муниципальная полиция Монкады опубликовала на платформе X видео, на котором президент гражданской обороны Валенсии Мартин Перес объявляет о ее спасении под аплодисменты сотрудников.

Новостное агентство Europapress со ссылкой на местную газету Las Provincias сообщает, что в муниципалитете Бенетусер к югу от Валенсии женщина три дня находилась в заточении в автомобиле вместе с трупом своей невестки. Спасатели услышали ее крики, когда вытаскивали автомобиль из туннеля, в котором тот застрял. Спасенную женщину передали медикам, однако более подробной информации пока нет.

По последним данным испанского правительства, во вторник в результате сильных штормов погибли 211 человек, большинство из них - в регионе Валенсия. И это еще только предварительные данные - десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести, как сказал Санчес в своем заявлении.

Теперь он хочет отправить еще 5000 солдат и 5000 полицейских в затопленные районы вокруг Валенсии, чтобы ускорить работы по восстановлению и очистке. В свете критики по поводу неадекватной системы оповещения, первоначального отсутствия помощи во многих местах и упреков он призвал отбросить все разногласия. «Вместе мы преодолеем это», - сказал он.

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