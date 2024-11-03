КОНЕЦ ЭПОХИ Любимые горожанами троллейбусы отправят на металлолом

По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, троллейбусы были в таком состоянии, что другого выхода не оставалось. «Из 32 транспортных средств, которые вышли на линию в последний день, 19 были троллейбусами, а остальные уже были заменены автобусами, так как троллейбусы больше не могли эксплуатироваться», - сказал Падар.

Компания оставила три наиболее исправных троллейбуса, а с других сняли некоторые запасные части. «У нас есть мечта, как и у многих подобных компаний в Европе - создать ангар, где можно было бы показывать ретро-транспорт, включая трамваи, автобусы и троллейбусы», - рассказал Падар.

Оставшиеся троллейбусы постараются поддерживать в рабочем состоянии. Будут ли эти ретро-транспортные средства где-то использоваться - вопрос отдельный, но в целом их постараются сохранить в рабочем состоянии. Например, легендарный желтый автобус «Икарус», который многие молодые люди даже не видели.

Троллейбусы выставят на продажу на аукционе в соответствии с правилами распоряжения муниципальным имуществом, и, скорее всего, они пойдут на металлолом. По словам Падара, их состояние настолько плохое, что их даже не стоит передавать развивающимся странам.

«Мы обсуждали, можно ли помочь какой-то стране, но доставка оказалась бы слишком дорогой. Да и безопасной такую передачу не назовешь - рама или другие важные части сильно изношены, и их использование может быть опасным», - пояснил Падар.