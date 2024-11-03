В Таллинне старые троллейбусы заменили на автобусы, а новые троллейбусы прибудут в столицу лишь спустя какое-то время и будут существенно отличаться от прежних.
КОНЕЦ ЭПОХИ ⟩ Любимые горожанами троллейбусы отправят на металлолом
По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, троллейбусы были в таком состоянии, что другого выхода не оставалось. «Из 32 транспортных средств, которые вышли на линию в последний день, 19 были троллейбусами, а остальные уже были заменены автобусами, так как троллейбусы больше не могли эксплуатироваться», - сказал Падар.
Компания оставила три наиболее исправных троллейбуса, а с других сняли некоторые запасные части. «У нас есть мечта, как и у многих подобных компаний в Европе - создать ангар, где можно было бы показывать ретро-транспорт, включая трамваи, автобусы и троллейбусы», - рассказал Падар.
Оставшиеся троллейбусы постараются поддерживать в рабочем состоянии. Будут ли эти ретро-транспортные средства где-то использоваться - вопрос отдельный, но в целом их постараются сохранить в рабочем состоянии. Например, легендарный желтый автобус «Икарус», который многие молодые люди даже не видели.
Троллейбусы выставят на продажу на аукционе в соответствии с правилами распоряжения муниципальным имуществом, и, скорее всего, они пойдут на металлолом. По словам Падара, их состояние настолько плохое, что их даже не стоит передавать развивающимся странам.
«Мы обсуждали, можно ли помочь какой-то стране, но доставка оказалась бы слишком дорогой. Да и безопасной такую передачу не назовешь - рама или другие важные части сильно изношены, и их использование может быть опасным», - пояснил Падар.
Он добавил, что любой желающий может купить троллейбус на аукционе, но использовать его для поездок по городу не получится. Как только начнется подготовка к введению новых троллейбусов, будет устанавливаться новая инфраструктура, а старые контактные линии демонтируют. Эти работы начнутся уже в этом году, чтобы успеть к прибытию новых троллейбусов.
Сейчас TLT ожидает результатов тендера на новые троллейбусы. «Все крупные производители проявили интерес к участию. Мы надеемся, что поступят предложения, и удастся подписать контракт. Закупка троллейбусов может казаться простой задачей, но документация насчитывает 110 страниц, включая технические спецификации и множество других требований. В документации очень специфические требования, и поскольку у нас нет нужного опыта - ведь троллейбусы не покупались уже много лет - я высоко оцениваю работу тендерной комиссии. Мы также провели исследование рынка, и теперь будем ждать результатов», - отметил Падар.
Новые троллейбусы должны выйти на маршруты в Таллинне в первой половине 2026 года. Эти троллейбусы с аккумуляторами смогут работать как от контактной сети, так и в режиме автономного питания, что сократит необходимость в дополнительной инфраструктуре. В центре города планируется демонтировать контактные линии, а зарядные станции для новых троллейбусов будут установлены на улице Мустамяэ и проспекте Сыпрузе.
С 1 ноября троллейбусные линии будут обслуживаться следующими автобусными маршрутами:
Троллейбусную линию № 1 заменит автобусный маршрут № 81
Троллейбусную линию № 3 заменит автобусный маршрут № 83
Троллейбусную линию № 4 заменит автобусный маршрут № 84
Троллейбусную линию № 5 заменит автобусный маршрут № 85