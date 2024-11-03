В Таллинне старые троллейбусы заменили на автобусы, а новые троллейбусы прибудут в столицу лишь спустя какое-то время и будут существенно отличаться от прежних.
КОНЕЦ ЭПОХИ ⟩ Любимые горожанами троллейбусы отправят в металлолом
По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, троллейбусы были в таком состоянии, что другого выхода не оставалось. «Из 32 транспортных средств, которые вышли на линию в последний день, 19 были троллейбусами, а остальные уже были заменены автобусами, так как троллейбусы больше не могли эксплуатироваться», - сказал Падар.
Компания оставила три наиболее исправных троллейбуса, а с других сняли некоторые запасные части. «У нас есть мечта, как и у многих подобных компаний в Европе - создать ангар, где можно было бы показывать ретро-транспорт, включая трамваи, автобусы и троллейбусы», - рассказал Падар.
Оставшиеся троллейбусы постараются поддерживать в рабочем состоянии. Будут ли эти ретро-транспортные средства где-то использоваться - вопрос отдельный, но в целом их постараются сохранить в рабочем состоянии. Например, легендарный желтый автобус «Икарус», который многие молодые люди даже не видели.
Троллейбусы выставят на продажу на аукционе в соответствии с правилами распоряжения муниципальным имуществом, и, скорее всего, они пойдут в металлолом. По словам Падара, их состояние настолько плохое, что их даже не стоит передавать развивающимся странам.
«Мы обсуждали, можно ли помочь какой-то стране, но доставка оказалась бы слишком дорогой. Да и безопасной такую передачу не назовешь - рама или другие важные части сильно изношены, и их использование может быть опасным», - пояснил Падар.
Он добавил, что любой желающий может купить троллейбус на аукционе, но использовать его для поездок по городу не получится. Как только начнется подготовка к введению новых троллейбусов, будет устанавливаться новая инфраструктура, а старые контактные линии демонтируют. Эти работы начнутся уже в этом году, чтобы успеть к прибытию новых троллейбусов.
Сейчас TLT ожидает результатов тендера на новые троллейбусы. «Все крупные производители проявили интерес к участию. Мы надеемся, что поступят предложения, и удастся подписать контракт. Закупка троллейбусов может казаться простой задачей, но документация насчитывает 110 страниц, включая технические спецификации и множество других требований. В документации очень специфические требования, и поскольку у нас нет нужного опыта - ведь троллейбусы не покупались уже много лет - я высоко оцениваю работу тендерной комиссии. Мы также провели исследование рынка, и теперь будем ждать результатов», - отметил Падар.
Новые троллейбусы должны выйти на маршруты в Таллинне в первой половине 2026 года. Эти троллейбусы с аккумуляторами смогут работать как от контактной сети, так и в режиме автономного питания, что сократит необходимость в дополнительной инфраструктуре. В центре города планируется демонтировать контактные линии, а зарядные станции для новых троллейбусов будут установлены на улице Мустамяэ и проспекте Сыпрузе.
С 1 ноября троллейбусные линии будут обслуживаться следующими автобусными маршрутами:
Троллейбусную линию № 1 заменит автобусный маршрут № 81
Троллейбусную линию № 3 заменит автобусный маршрут № 83
Троллейбусную линию № 4 заменит автобусный маршрут № 84
Троллейбусную линию № 5 заменит автобусный маршрут № 85