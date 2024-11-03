КОНЕЦ ЭПОХИ Любимые горожанами троллейбусы отправят в металлолом

По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, троллейбусы были в таком состоянии, что другого выхода не оставалось. «Из 32 транспортных средств, которые вышли на линию в последний день, 19 были троллейбусами, а остальные уже были заменены автобусами, так как троллейбусы больше не могли эксплуатироваться», - сказал Падар.

Компания оставила три наиболее исправных троллейбуса, а с других сняли некоторые запасные части. «У нас есть мечта, как и у многих подобных компаний в Европе - создать ангар, где можно было бы показывать ретро-транспорт, включая трамваи, автобусы и троллейбусы», - рассказал Падар.

Оставшиеся троллейбусы постараются поддерживать в рабочем состоянии. Будут ли эти ретро-транспортные средства где-то использоваться - вопрос отдельный, но в целом их постараются сохранить в рабочем состоянии. Например, легендарный желтый автобус «Икарус», который многие молодые люди даже не видели.

Троллейбусы выставят на продажу на аукционе в соответствии с правилами распоряжения муниципальным имуществом, и, скорее всего, они пойдут в металлолом. По словам Падара, их состояние настолько плохое, что их даже не стоит передавать развивающимся странам.

«Мы обсуждали, можно ли помочь какой-то стране, но доставка оказалась бы слишком дорогой. Да и безопасной такую передачу не назовешь - рама или другие важные части сильно изношены, и их использование может быть опасным», - пояснил Падар.