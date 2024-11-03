Шторм, прошедший в эти выходные, нанес ущерб в разных частях Эстонии, и страховые компании теперь получают множество заявлений об ущербе. Руководитель отдела страхования недвижимости компании Balcia Елизавета Дрижирук рассказывает, что нужно учитывать владельцам пострадавших домов, чтобы процесс возмещения был быстрым и прозрачным.