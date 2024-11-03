Кукольник из Газы, который творит «надежду и радость из военного мусора»

Крира изначально изучал театральную режиссуру, но 18 лет назад решил целиком посвятить себя профессии мастера по созданию кукол и заодно кукловода. До него в Газе такого жанра просто не существовало. Он не учился этому профессионально, но отточил свое мастерство благодаря талантливому другу, самообразованию и «многочисленным попыткам, которые заканчивались то неудачей, то успехом».