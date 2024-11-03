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Несовершеннолетний дебошир избил сверстника до гематом и ссадин

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Кулак. Фото иллюстративное.
Кулак. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

В Пайдеском доме суда отчитывался несовершеннолетний, которого обвинили в серьезном нарушении общественного порядка.

Молодой человек уже ранее сталкивался с полицией, хотя у него нет действующих судимостей.

Его обвинили в том, что в конце апреля этого года он напал на другого несовершеннолетнего перед одним из магазинов, несколько раз ударив его кулаком в область головы. Он повалил потерпевшего на землю, удерживал и наносил удары.

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