Несовершеннолетний дебошир избил сверстника до гематом и ссадин

Молодой человек уже ранее сталкивался с полицией, хотя у него нет действующих судимостей.

Его обвинили в том, что в конце апреля этого года он напал на другого несовершеннолетнего перед одним из магазинов, несколько раз ударив его кулаком в область головы. Он повалил потерпевшего на землю, удерживал и наносил удары.