Призыв разработчика ветропарков возмутил представителей местных властей

Компания Vindr Eesti, одна из нескольких, которые планируют построить ветропарки в Мульгимаа и его окрестностях, разместила объявление на странице волости Тырва (уезд Валгамаа). В этом объявлении жителей районов Ала, Пилпа и Таагепера приглашают собраться в понедельник в кафе Ohaka в Таагепера, чтобы обсудить, как ветропарк, запланированный рядом с деревней Лилли, может в будущем расшириться за границу уезда Вильянди и охватить также волость Тырва.

«Сообщаю вам, что власти волости Мульги не согласовали ни одного места для строительства ветропарка, и процесс разработки и утверждения специальной планировки еще не завершен», - написал в социальных сетях председатель волостного собрания Мульги Мати Илиссон. Он также добавил, что, хотя у политиков волости Мульги в это же время запланировано другое собрание, он вместе с волостным старейшиной постарается также прийти в кафе Ohaka на встречу: «Сейчас это выглядит как новый способ давления со стороны разработчика».