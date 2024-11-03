Вс, 3.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Призыв разработчика ветропарков возмутил представителей местных властей

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Ветропарк, построенный в волости Саарде в Пярнумаа, расположен ближе всего к жителям волости Мульги.
Ветропарк, построенный в волости Саарде в Пярнумаа, расположен ближе всего к жителям волости Мульги. Фото: Marko Saarm

Когда руководители волости Мульги случайно увидели в соцсетях соседней волости приглашение на собрание, где должно было обсуждаться строительство ветропарка в деревне Лилли (волость Мульги), некоторые из них разместили в социальных сетях сердитые или предостерегающие сообщения, отметив, что на строительство этого парка никакого разрешения не выдавалось.

Компания Vindr Eesti, одна из нескольких, которые планируют построить ветропарки в Мульгимаа и его окрестностях, разместила объявление на странице волости Тырва (уезд Валгамаа). В этом объявлении жителей районов Ала, Пилпа и Таагепера приглашают собраться в понедельник в кафе Ohaka в Таагепера, чтобы обсудить, как ветропарк, запланированный рядом с деревней Лилли, может в будущем расшириться за границу уезда Вильянди и охватить также волость Тырва.

«Сообщаю вам, что власти волости Мульги не согласовали ни одного места для строительства ветропарка, и процесс разработки и утверждения специальной планировки еще не завершен», - написал в социальных сетях председатель волостного собрания Мульги Мати Илиссон. Он также добавил, что, хотя у политиков волости Мульги в это же время запланировано другое собрание, он вместе с волостным старейшиной постарается также прийти в кафе Ohaka на встречу: «Сейчас это выглядит как новый способ давления со стороны разработчика».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх