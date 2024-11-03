Когда руководители волости Мульги случайно увидели в соцсетях соседней волости приглашение на собрание, где должно было обсуждаться строительство ветропарка в деревне Лилли (волость Мульги), некоторые из них разместили в социальных сетях сердитые или предостерегающие сообщения, отметив, что на строительство этого парка никакого разрешения не выдавалось.
Призыв разработчика ветропарков возмутил представителей местных властей
Компания Vindr Eesti, одна из нескольких, которые планируют построить ветропарки в Мульгимаа и его окрестностях, разместила объявление на странице волости Тырва (уезд Валгамаа). В этом объявлении жителей районов Ала, Пилпа и Таагепера приглашают собраться в понедельник в кафе Ohaka в Таагепера, чтобы обсудить, как ветропарк, запланированный рядом с деревней Лилли, может в будущем расшириться за границу уезда Вильянди и охватить также волость Тырва.
«Сообщаю вам, что власти волости Мульги не согласовали ни одного места для строительства ветропарка, и процесс разработки и утверждения специальной планировки еще не завершен», - написал в социальных сетях председатель волостного собрания Мульги Мати Илиссон. Он также добавил, что, хотя у политиков волости Мульги в это же время запланировано другое собрание, он вместе с волостным старейшиной постарается также прийти в кафе Ohaka на встречу: «Сейчас это выглядит как новый способ давления со стороны разработчика».