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Торгово-промышленная палата: данные о бенефициарах компаний должны оставаться доступными

Перевод: Каролийна Вертяева
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Подпись. Иллюстративное фото.
Подпись. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Торгово-промышленная палата считает, что данные о бенефициарах компаний должны оставаться доступными в открытом доступе, несмотря на планы Министерства финансов ограничить их и ввести санкции для компаний, которые не предоставляют информацию о своих бенефициарах.

Палата призвала министерство еще раз рассмотреть варианты обеспечения немедленного доступа к этим данным для всех заинтересованных сторон и дополнительно оценить соразмерность предлагаемых санкций.

Проект поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предполагает ограничение доступа к данным о бенефициарах. Планируется, что в будущем доступ к этим данным будет предоставляться лицам, имеющим право на доступ, в течение 30 дней. К ним относятся, например, Бюро по борьбе с отмыванием денег, нотариусы, адвокаты, управляющие по банкротству и аудиторы.

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