Торгово-промышленная палата: данные о бенефициарах компаний должны оставаться доступными

Палата призвала министерство еще раз рассмотреть варианты обеспечения немедленного доступа к этим данным для всех заинтересованных сторон и дополнительно оценить соразмерность предлагаемых санкций.

Проект поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма предполагает ограничение доступа к данным о бенефициарах. Планируется, что в будущем доступ к этим данным будет предоставляться лицам, имеющим право на доступ, в течение 30 дней. К ним относятся, например, Бюро по борьбе с отмыванием денег, нотариусы, адвокаты, управляющие по банкротству и аудиторы.