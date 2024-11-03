The Washington Post: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа на выборах президента

При подготовке материала газета поговорила с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. После этих бесед издание пришло к выводу, что независимо от того, кто победит на выборах, в Европе готовятся к пересмотру отношений с США. Однако в подавляющем большинстве опасения, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе, отмечает The Washington Post.

Собеседники издания отметили, что лучше подготовлены к возможному второму президентскому сроку Трампа и разрабатывают различные планы на случай непредвиденных обстоятельств в сфере безопасности и торговли. В частности, в Европе все чаще обсуждают меры по «защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности», в том числе по войне в Украине.

Среди таких мер The Washington Post называет попытки европейских чиновников продвинуть военную помощь Киеву до выборов в США. Кроме того, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине. Ранее о похожих усилиях европейских чиновников на фоне выборов в США сообщали Politico и The Wall Street Journal.

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине «за 24 часа». Сообщалось, что он допускает прекращение войны, принудив Украину отдать России Крым и Донбасс, а его план станет «переосмыслением» Минских соглашений, но с механизмами принуждения к исполнению договоренностей.

Кроме того, Трамп пообещал ввести высокие пошлины на импорт европейских товаров и фактически грозил разрушить НАТО, отмечает The Washington Post. Он, в частности, угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед НАТО.

По данным The Washington Post, в администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что смогут склонить Трампа на свою сторону, если тот возглавит США. В свою очередь российская элита надеется, что если Трамп снова станет президентом, то у Москвы появится возможность завершить российско-украинскую войну на своих условиях.