В белорусской колонии скончался 22-летний политзаключенный

В начале ноября белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что Шлетгауэр умер 11 октября, проведя в тюрьме неполный месяц.

Точная причина его смерти неизвестна.

Летом он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж» и «содействие экстремистской деятельности».

Шлетгауэр - гражданин России, вид на жительство в Беларуси он получил в 2018 году.

До задержания он работал на полимерном заводе.

Шлетгауэр уже седьмой диссидент, который умер в тюрьме после того, как в Минске в 2020 году начались суровые и масштабные репрессии против оппозиции.

По подсчетам правозащитников, в Беларуси сейчас около 1300 политзаключенных, многие из них лишены надлежащей медицинской помощи и возможности связаться со своими семьями.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала провести независимое расследование смерти Шлетгауэра.

После исторического обмена заключенными между Западом и Россией, Тихановская призвала найти возможность освободить и белорусских политзаключенных.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в последнее время нескольких политзаключенных помиловал.