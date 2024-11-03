В Беларуси в колонии строго режима скончался 22-летний политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр, пишет новостной портал RUS.TVNET.
В белорусской колонии скончался 22-летний политзаключенный
В начале ноября белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что Шлетгауэр умер 11 октября, проведя в тюрьме неполный месяц.
Точная причина его смерти неизвестна.
Летом он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж» и «содействие экстремистской деятельности».
Шлетгауэр - гражданин России, вид на жительство в Беларуси он получил в 2018 году.
До задержания он работал на полимерном заводе.
Шлетгауэр уже седьмой диссидент, который умер в тюрьме после того, как в Минске в 2020 году начались суровые и масштабные репрессии против оппозиции.
По подсчетам правозащитников, в Беларуси сейчас около 1300 политзаключенных, многие из них лишены надлежащей медицинской помощи и возможности связаться со своими семьями.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала провести независимое расследование смерти Шлетгауэра.
После исторического обмена заключенными между Западом и Россией, Тихановская призвала найти возможность освободить и белорусских политзаключенных.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в последнее время нескольких политзаключенных помиловал.