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15 000 жителей Валенсии сами вышли на уборку последствий катастрофического наводнения

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Жители Валенсии стоят в очереди, чтобы присоединиться к организованному субботнику.
Жители Валенсии стоят в очереди, чтобы присоединиться к организованному субботнику. Фото: Postimees.ee

Недавние наводнения в Валенсии объединили местных жителей в беспрецедентном порыве солидарности. Многие считают, что власти реагируют слишком медленно, и поэтому решили взять ситуацию в свои руки.

Сегодня утром 15 000 добровольцев пришли на организованную акцию помощи, чтобы помочь расчистить завалы. Утром перед музеем в центре Валенсии выстроились очереди людей, которые получали необходимое оборудование, а затем садились на автобусы, отправлявшиеся в самые пострадавшие районы, сообщает BBC.

К настоящему времени наводнения унесли жизни более 200 человек, и многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

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