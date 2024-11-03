15 000 жителей Валенсии сами вышли на уборку последствий катастрофического наводнения

Сегодня утром 15 000 добровольцев пришли на организованную акцию помощи, чтобы помочь расчистить завалы. Утром перед музеем в центре Валенсии выстроились очереди людей, которые получали необходимое оборудование, а затем садились на автобусы, отправлявшиеся в самые пострадавшие районы, сообщает BBC.