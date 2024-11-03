Недавние наводнения в Валенсии объединили местных жителей в беспрецедентном порыве солидарности. Многие считают, что власти реагируют слишком медленно, и поэтому решили взять ситуацию в свои руки.
Для подписчиков
15 000 жителей Валенсии сами вышли на уборку последствий катастрофического наводнения
Сегодня утром 15 000 добровольцев пришли на организованную акцию помощи, чтобы помочь расчистить завалы. Утром перед музеем в центре Валенсии выстроились очереди людей, которые получали необходимое оборудование, а затем садились на автобусы, отправлявшиеся в самые пострадавшие районы, сообщает BBC.
К настоящему времени наводнения унесли жизни более 200 человек, и многие до сих пор считаются пропавшими без вести.