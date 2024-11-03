БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ Государство продает здание главного офиса Агентства окружающей среды

Согласно объявлению о продаже, четырёхэтажное офисное здание по адресу Мустамяэ теэ, 33, отлично подходит как для бизнеса, так и для инвестиций.

Здание располагает современными офисными помещениями, которые можно адаптировать под различные нужды или сдавать в аренду целыми этажами или их частями. На цокольном этаже находятся удобные складские помещения, сауна и другие подсобные комнаты, что создаёт дополнительные возможности для пользователей здания.