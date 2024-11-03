На сайте Предприятия по управлению государственной недвижимостью (RKAS) видно, что на аукцион за 2,22 миллиона евро выставлено здание главного офиса Агентства окружающей среды в Мустамяэ.
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БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ⟩ Государство продает здание главного офиса Агентства окружающей среды
Согласно объявлению о продаже, четырёхэтажное офисное здание по адресу Мустамяэ теэ, 33, отлично подходит как для бизнеса, так и для инвестиций.
Здание располагает современными офисными помещениями, которые можно адаптировать под различные нужды или сдавать в аренду целыми этажами или их частями. На цокольном этаже находятся удобные складские помещения, сауна и другие подсобные комнаты, что создаёт дополнительные возможности для пользователей здания.