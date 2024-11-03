Короля Испании забросали грязью в зоне наводнения в Валенсии

Королевская семья, сопровождаемая премьер-министром Педро Санчесом, посетила город Пайпорта, один из наиболее пострадавших от недавних наводнений.

Однако визит высокопоставленных лиц быстро превратился в неприятное испытание, когда разъяренная толпа начала бросать в них грязь, попадая прямо в лица и одежду.

Королевская чета, несмотря на происходящее, сохраняла спокойствие и продолжала общение, хотя толпа сначала выкрикивала оскорбления, такие как «убийцы», а затем начала бросать грязь, сообщили журналисты AFP, присутствовавшие на месте.

Гнев толпы был в основном направлен на Санчеса и главу регионального правительства Валенсии Карлоса Мазона.

«Мазон, уходи!» - скандировала часть собравшихся. «Сколько смертей? Долой!»

По плану король и королева должны были после Пайпорты направиться в Чива, еще один сильно пострадавший город недалеко от Валенсии. Однако теперь остается неясным, будет ли их программа изменена в связи с инцидентом.

Наводнения нанесли огромный ущерб региону, унесли жизни более 200 человек, и многие до сих пор числятся пропавшими без вести.