Король Испании Филипп VI и королева Летиция вынуждены были прервать свой визит в автономный регион Валенсия из-за агрессивной реакции толпы.
Короля Испании забросали грязью в зоне наводнения в Валенсии
Королевская семья, сопровождаемая премьер-министром Педро Санчесом, посетила город Пайпорта, один из наиболее пострадавших от недавних наводнений.
Однако визит высокопоставленных лиц быстро превратился в неприятное испытание, когда разъяренная толпа начала бросать в них грязь, попадая прямо в лица и одежду.
Королевская чета, несмотря на происходящее, сохраняла спокойствие и продолжала общение, хотя толпа сначала выкрикивала оскорбления, такие как «убийцы», а затем начала бросать грязь, сообщили журналисты AFP, присутствовавшие на месте.
Гнев толпы был в основном направлен на Санчеса и главу регионального правительства Валенсии Карлоса Мазона.
«Мазон, уходи!» - скандировала часть собравшихся. «Сколько смертей? Долой!»
По плану король и королева должны были после Пайпорты направиться в Чива, еще один сильно пострадавший город недалеко от Валенсии. Однако теперь остается неясным, будет ли их программа изменена в связи с инцидентом.
Наводнения нанесли огромный ущерб региону, унесли жизни более 200 человек, и многие до сих пор числятся пропавшими без вести.