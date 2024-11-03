В Тегеране студентка вышла на улицу в нижнем белье после того, как на нее напали из-за «неправильного» ношения хиджаба. Ее задержали

Видео со студенткой, которая ходит по территории кампуса в нижнем белье, распространили в соцсетях. Как утверждается, девушку задержали 2 ноября.

Студенческий телеграм-канал Amir Kabir Newsletter рассказал, что поступок студентки - акция протеста. Ранее она подверглась нападению - по одной из версий, из-за неправильного ношения хиджаба, по другой - из-за того, что не носила его. Утверждается, что на студентку напали сотрудники сил безопасности университета и представители проправительственной молодежной организации «Басидж» и разорвали ее одежду.