Стороны обсуждают отказ от взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, обмен пленными, возобновление торговли зерном и возвращение украинских детей, а также дальнейшую судьбу аннексированного Крыма.

Встречи проходили в Киеве, Давосе, Копенгагене, Джедде и других городах. В них приняли участие представители стран «Большой семерки» и Китая.

По словам источников издания, вопрос о возможных мирных переговорах между двумя странами практически решен, и Москва и Киев обсуждают формат, место и дату проведения такого диалога.

На этой неделе информированные источники газеты Financial Times (FT) сообщили, что Украина и Россия при посредничестве Катара возобновили переговоры о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, Киев хочет вернуться к соглашению, которое было почти достигнуто до вторжения украинской армии в Курскую область. Они отметили, что Москва и Киев уже снизили интенсивность атак на объекты энергетической инфраструктуры как в России, так и в Украине в последние недели, что стало результатом соглашения между спецслужбами двух стран.

Чтобы оказать давление и побудить российские власти к переговорам, Украина планирует продолжать атаки на нефтеперерабатывающие заводы, заявил в то же время высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, кроме атак беспилотников, у Киева «нет существенных рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры».

По данным FT, осенью 2023 года Киев и Москва уже заключили «непубличное соглашение» о том, что не будут атаковать энергетические объекты друг друга. В результате прошлой зимой Россия воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, как в период с 2022 по 2023 годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал информацию газеты «выдумкой», но подтвердил, что Россия не согласится на переговоры до тех пор, пока в Курской области находятся украинские войска.

Итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источник сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц работает над мирным планом, основанным на принципах Минского соглашения. По данным издания, инициатива «не исключает возможности передачи некоторых украинских территорий России». Однако Украина в прошлом неоднократно заявляла, что не будет рассматривать варианты мирного соглашения, предполагающие потерю территорий.