Порядок церемонии рукоположения регламентирован в соответствии с традициями, хранимыми церковью веками. Первым делом новый епископ стучится в дверь приобретенного им в служение кафедрального собора.

Священник прихода Томаш Матерна объяснил, что церемония, в ходе которой он встречает нового епископа у дверей собора, символизирует принятие епископом своей кафедральной церкви, делая службу значимой и символичной, ведь собор - это епископская церковь.

В трудные времена, по мнению Журдана, потребность в боге как у прихожан, так и у людей, к церкви не относящихся, растет, отодвигая на второй план прежние приоритеты и мирские ценности.

«Сейчас люди здесь в Эстонии ищут чего-то большего, чем пять лет назад. Потому что всё, что мы видели, - и пандемия, и война - показали, что не деньги или материальные ценности могут помочь человеку, когда есть такие проблемы», - отметил Журдан.