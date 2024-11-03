Вчера, 2 ноября, незадолго до часа ночи, в Центр тревоги поступило сообщение о 40-летнем человеке, обнаруженном без сознания в ночном клубе на проспекте Выйду в Нарве. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались реанимировать его, но, к сожалению, безуспешно.
В нарвском ночном клубе произошло убийство
Полиция прибыла на место происшествия около 1:30. На месте патрульные установили, что между погибшим и другим посетителем клуба произошел конфликт.
«По предварительной информации, 40-летний мужчина нанес удар 23-летнему, который ответил тем же, в результате чего погибший упал на пол. Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого, который находился в клубе», - сообщил представитель Идаской префектуры Ээрик Пургель.
Для расследования произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.