В нарвском ночном клубе произошло убийство

Вчера, 2 ноября, незадолго до часа ночи, в Центр тревоги поступило сообщение о 40-летнем человеке, обнаруженном без сознания в ночном клубе на проспекте Выйду в Нарве. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались реанимировать его, но, к сожалению, безуспешно.