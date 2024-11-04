«Левадия» обеспечила себе чемпионство Эстонии за четыре тура до конца чемпионата, сейчас они могут спокойно наслаждаться последними играми и думать о том, что делать в следующем сезоне. Президент клуба Виктор Левада рассказал Postimees о революции, произошедшей за последние два года, и желании добиться успеха в Европе в следующем году, о главном тренере Курро Торресе и многом другом.
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Большое интервью ⟩ Виктор Левада: победы и титулы завоевывает команда, а не вложенные миллионы
- Когда вы в 1998 году основали клуб «Левадия», могли ли вы подумать о том, что за следующие четверть века 11 раз завоюете чемпионский титул?
- Нет, конечно. Не мечтал и не думал. Это можно сравнить с созданием своей компании Levadia Metall, когда я так же не думал, чего смогу добиться, что фирма станет второй по величине в Эстонии. Но так сложилось.
Так же с футболом. Если бы мне кто-то сказал, что с футболом будет так, я бы на него посмотрел с изумлением. Но я очень рад, что сложилось именно так. Были разные времена, сложные тоже. Но сегодня я ни о чем не жалею. Очень доволен.