Большое интервью Виктор Левада: победы и титулы завоевывает команда, а не вложенные миллионы

- Когда вы в 1998 году основали клуб «Левадия», могли ли вы подумать о том, что за следующие четверть века 11 раз завоюете чемпионский титул?

- Нет, конечно. Не мечтал и не думал. Это можно сравнить с созданием своей компании Levadia Metall, когда я так же не думал, чего смогу добиться, что фирма станет второй по величине в Эстонии. Но так сложилось.

Так же с футболом. Если бы мне кто-то сказал, что с футболом будет так, я бы на него посмотрел с изумлением. Но я очень рад, что сложилось именно так. Были разные времена, сложные тоже. Но сегодня я ни о чем не жалею. Очень доволен.

Футбол забирает и нервы, и здоровье. Но в то же время дарит и положительные эмоции, как, например, 19 октября в Тарту, когда мы в 11-й раз стали чемпионами.