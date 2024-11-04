Выборы президента Молдовы: штаб Санду празднует победу

Россию обвинили в массовом вмешательстве в выборы

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в массовом вмешательстве в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру.

Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии как часть продолжающегося российского вмешательства, подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы.