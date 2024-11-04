Исследование: многие жители Эстонии предпочитают не общаться с кассирами

Четверть опрошенных предпочитают оплачивать покупки в кассе самообслуживания, а 21% отметили, что предпочитают делать покупки с помощью мобильного приложения.

«Молодежь предпочитает мобильные приложения, в то время как жители Эстонии старше 50 лет по-прежнему в основном отдают предпочтение обычным кассам. Также стоит отметить различия в предпочтениях в зависимости от пола: мужчины чаще выбирают обычную кассу, тогда как среди женщин это наименее предпочитаемый метод», - рассказала эксперт Kantar Emor Кайза Эско.

Она добавила, что причины предпочтений в способах оплаты и сканирования различны для каждого метода.

«Все зависит от того, что для кого важнее: скорость, уверенность, общение, стерильность (например, некоторые люди предпочитают по этой причине мобильные приложения обычным терминалам). Предпочтения также варьируются в зависимости от сетей розничной торговли - в зависимости от того, насколько удобными и надежными являются разные решения», - прокомментировала Эско.

Покупатели, использующие терминалы, отмечают, что их предпочтение заключается в том, что так можно не общаться с кем-либо, и это быстро и удобно, без очередей. С другой стороны, оплата у кассира предпочитается, потому что это просто, привычно и дает возможность пообщаться с людьми. Некоторые считают, что системы самообслуживания еще недостаточно развиты.

Исследование розничной торговли в Эстонии отслеживает тенденции и изменения в потребительском поведении жителей Эстонии, а также конкурентоспособность сетей магазинов продуктов питания. Исследование проводилось с 12 по 19 сентября и в нем участвовали 1015 жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.