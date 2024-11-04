СМИ: Иран готовит мощную атаку на Израиль с участием армии

Иран планирует мощную и комплексную атаку на Израиль, в которой будут использованы не только ракеты и дроны, но и солдаты регулярной армии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Ирана и арабских стран.

По словам иранского собеседника издания, новая атака на Израиль будет совершена после президентских выборов в США 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе 2025 года. Чиновник отметил, что Тегеран может атаковать Израиль в том числе через территорию Ирака, а также нанести удары по израильским военным объектам гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз.

Иран намерен задействовать в атаке не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и солдат регулярной армии, однако речь идет о поддержке КСИР, а не о полноценном развертывании войск в регионе, уточняют собеседники WSJ. «Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно отреагировать», - пояснил иранский источник.

По данным властей Ирана, в результате израильского удара в конце октября были убиты четверо иранских военных.