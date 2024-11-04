Колонка Postimees Такое важное штормовое предупреждение

В субботу было чему порадоваться добровольным спасателям из Сааремаа, которые еще за пару месяцев до этого запланировали учения «Осенний шторм» и смогли их провести прямо во время первого осеннего шторма этого года. Именно в таких условиях, которые часто возникают в чрезвычайных ситуациях.

Остальным штормовой ветер вряд ли доставил много радости. Лента новостей была полна типичных для такой погоды сообщений об отключениях электричества, сорванных крышах домов и другом ущербе, а также о сбоях в движении паромов между Хийумаа и материком. Основной работой спасателей стало распиливание деревьев, поваленных штормом. В субботу до полуночи число обращений в центр тревоги выросло, по сравнению с обычным уровнем, на две трети.

В целом, кажется, что на этот раз шторм не привел к значительному ущербу. К вечеру воскресенья было известно об одном пострадавшем, которого доставили в больницу.

Гораздо хуже на этой неделе дела обстояли в испанском автономном регионе Валенсия, где начавшийся в понедельник шторм во вторник привел к наводнениям, в результате которых погибло более 200 человек. Спасатели до сих пор прочесывают подземные гаражи и тоннели в поисках погибших.