Колонка Postimees ⟩ Такое важное штормовое предупреждение
В субботу было чему порадоваться добровольным спасателям из Сааремаа, которые еще за пару месяцев до этого запланировали учения «Осенний шторм» и смогли их провести прямо во время первого осеннего шторма этого года. Именно в таких условиях, которые часто возникают в чрезвычайных ситуациях.
Остальным штормовой ветер вряд ли доставил много радости. Лента новостей была полна типичных для такой погоды сообщений об отключениях электричества, сорванных крышах домов и другом ущербе, а также о сбоях в движении паромов между Хийумаа и материком. Основной работой спасателей стало распиливание деревьев, поваленных штормом. В субботу до полуночи число обращений в центр тревоги выросло, по сравнению с обычным уровнем, на две трети.
В целом, кажется, что на этот раз шторм не привел к значительному ущербу. К вечеру воскресенья было известно об одном пострадавшем, которого доставили в больницу.
Гораздо хуже на этой неделе дела обстояли в испанском автономном регионе Валенсия, где начавшийся в понедельник шторм во вторник привел к наводнениям, в результате которых погибло более 200 человек. Спасатели до сих пор прочесывают подземные гаражи и тоннели в поисках погибших.
Испанскую королевскую чету, посетившую регион, а также премьер-министра Педро Санчеса и главу региона Валенсия Карлоса Масона встретили протестами. В одном из наиболее пострадавших мест, Пайпорте, пригороде Валенсии, сотни людей собрались с гневными лозунгами, дрались с полицейскими, называли государственных лидеров убийцами и обливали их грязью.
Причиной народного гнева стало убеждение, что руководители страны и региона не восприняли штормовые предупреждения всерьез. Метеорологи предупреждали о мощном шторме еще утром во вторник, но служба гражданской обороны выпустила предупреждение о наводнении лишь к вечеру того же дня, когда многие населенные пункты уже оказались затоплены, и сотни людей оказались в ловушке. К тому моменту ситуация была критической, спасателей не хватало. Набирающий силу шторм застал людей в пробках во время вечернего часа пик, и многие погибли прямо в своих автомобилях.
Произошедшее в Испании еще раз подчеркивает, насколько важна эффективная система гражданской защиты. Это подразумевает как своевременное предупреждение, так и четко организованные спасательные работы. Здесь всегда лучше перестраховаться, чем потом кусать локти, и быть готовыми к тому, что в следующий раз последствия могут быть еще более серьезными.