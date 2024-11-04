ФОТО Сильный ветер повалил линию электропередачи на шоссе

Если в воскресенье вечером в Вильяндиском уезде без электричества остались почти сто домохозяйств, и большинство из них - в волости Пыхья-Сакала, то в понедельник в 8 часов утра оставалось только двадцать домохозяйств без электричества, все - в селе Кабила.