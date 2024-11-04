Сильный ветер, поднявшийся в воскресенье вечером, вновь ломал деревья и вызывал отключения электроэнергии. К утру понедельника в большинстве случаев подача электроэнергии была восстановлена, но в Вильяндимаа по-прежнему оставалось без электричества примерно двадцать домов.
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ФОТО ⟩ Сильный ветер повалил линию электропередачи на шоссе
Если в воскресенье вечером в Вильяндиском уезде без электричества остались почти сто домохозяйств, и большинство из них - в волости Пыхья-Сакала, то в понедельник в 8 часов утра оставалось только двадцать домохозяйств без электричества, все - в селе Кабила.