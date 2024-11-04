Сегодня около 8.15 утра на мосту в деревне Кирумпяя в волости Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, Nissan и Hyundai.
Для подписчиков
В столкновении двух автомобилей пострадали три человека, движение в районе ДТП перекрыто
Всего в машинах находилось три человека, медики на месте стали оказывать им медицинскую помощь, о чем сообщила Лыунаская префектура в 8.50.
По информации префектуры, движение на месте происшествия перекрыто в обоих направлениях.