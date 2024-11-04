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В столкновении двух автомобилей пострадали три человека, движение в районе ДТП перекрыто

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня около 8.15 утра на мосту в деревне Кирумпяя в волости Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, Nissan и Hyundai.

Всего в машинах находилось три человека, медики на месте стали оказывать им медицинскую помощь, о чем сообщила Лыунаская префектура в 8.50.

По информации префектуры, движение на месте происшествия перекрыто в обоих направлениях.

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