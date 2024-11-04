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Что будет с нашими банковскими сбережениями в случае начала агрессии?

Перевод: Дмитрий Рая
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Во время кризиса очень важно, чтобы банки могли обеспечить осуществление платежей и доступность денег.
Во время кризиса очень важно, чтобы банки могли обеспечить осуществление платежей и доступность денег. Фото: Konstantin Sednev

Хотя говорить об этом очень неприятно, у эстонцев много страхов, и один из них, в свете текущих событий, - страх войны. Но что будет с нашими банковскими накоплениями, если по тем или иным причинам ситуация с безопасностью в Эстонии обострится или, что еще хуже, начнется агрессия.

Недавно банк LHV решил выяснить, какие страхи мешают жителям Эстонии откладывать деньги на пенсию, и одним из них 34% опрошенных назвали боязнь смены правительства. Это вполне объяснимо, поскольку многие эстонцы хорошо помнят, как гиперинфляция конца 1980-х и восстановление независимости в 1990 году буквально уничтожили годами копившиеся рублевые сбережения.

Хотя защищенность Эстонии укрепляется с каждым днем, нельзя исключать, что по тем или иным причинам ситуация может обостриться. Как в такой ситуации гарантируется доступ к сбережениям? Postimees направил вопрос в несколько банков, но банки ответили на него уклончиво и неохотно. Что вполне объяснимо - антикризисные меры не для того, чтобы делиться ими с общественностью.

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