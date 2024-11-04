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Мария Захарова ответила МВД Эстонии на письмо в ЭПЦ: «Не лезьте»

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Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова принимает участие в брифинге в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2024 года.
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова принимает участие в брифинге в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2024 года. Фото: IMAGO/SNA/SCANPIX

Официальный представитель Министерства иностранных дел России спустя месяц после того, как канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс написал письмо епископу Тартускому, викарию Таллиннской епархии Даниилу, внезапно вмешалась в переписку. В традиционной для себя хамской манере.

В минувшие выходные Мария Захарова вчиталась в эстонские новости о диалоге МВД с Эстонской православной церковью, которая до недавнего времени сохраняла в своем названии приписку «московский патриархат».

В своем сообщении в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ, цитируя канцлера Министерства внутренних дел Тармо Мийлитса по сообщению ERR месячной давности, которое было опубликовано на эстонском языке, заступилась за руководство ЭПЦ.

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