Мария Захарова ответила МВД Эстонии на письмо в ЭПЦ: «Не лезьте»

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова принимает участие в брифинге в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2024 года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России спустя месяц после того, как канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс написал письмо епископу Тартускому, викарию Таллиннской епархии Даниилу, внезапно вмешалась в переписку. В традиционной для себя хамской манере.