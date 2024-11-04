Эстонский вуз предлагает бесплатную помощь в подготовке к госэкзамену по математике

Курсы пройдут с 6 ноября по 9 апреля. Они полностью будут проведены в режиме онлайн.

Лектор курса Анника Пальтсепп подчеркнула, что крайне важно готовить молодежь к научной карьере, чтобы вырастить будущие поколения инженеров и технических специалистов. «Математика - это основа инженерного дела, и чтобы молодые люди чувствовали себя уверенно как на госэкзамене, так и в дальнейшей учебе, нужно поддерживать их развитие еще до поступления в вуз. Наша цель - вдохновить молодых людей выбирать сферы карьеры, связанные с наукой», - пояснила Пальтсепп.

Эстонский университет естественных наук уже много лет организует подобные курсы, но впервые они бесплатны для целевой группы. «Интерес к курсу подготовки к государственному экзамену по математике был значительный, и первоначально открытые места были заполнены уже за несколько часов. Поэтому мы решили увеличить лимит участников курсов и оказались в итоге готовы принять значительно больше желающих, чем планировалось изначально», - рассказала Эва Элкен, глава проекта открытого университета при Эстонском университете естественных наук.

Всего объем курсов составляет 78 академических часов, из них 15 часов отводится на самостоятельную работу. Преподавание будет проходить в среде Zoom по средам с 17.00 до 19.15. По окончании курсов будет проведена контрольная работа, которая будет организована в одной из аудиторий Эстонского университета естественных наук в Тарту.

Если участник курсов пожелает начать обучение на одной из учебных программ Эстонского университета естественных наук, то по окончании курсов пройденным вступительным испытанием может считаться работа, выполненная положительно, то есть оцененнная как минимум на 20 баллов. Тем, кто наберет не менее 51 балла, могут засчитать подготовительный курс за изученный предмет по выбору, если эти люди придут учиться в Эстонский университет естественных наук.

Лектор курсов Анника Пальсепп - преподаватель математики на кафедре использования энергии Института лесного хозяйства и инженерии Эстонского университета естественных наук. В 2019 году вуз удостоил ее титула преподавателя года.

Курс финансируется проектом «Инженерной академии». «Инженерная академия» - это совместная инициатива эстонского государства, учебных заведений, компаний и профессиональных ассоциаций, направленная на повышение качества образования в области инженерии, обеспечение будущего инженеров и повышение популярности этой области. Деятельность «Инженерной академии» осуществляется в рамках программы «Инженерная академия и ИТ-академия высшего образования» Европейского социального фонда.