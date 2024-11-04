Можно быть уверенным, что в наши дни западные СМИ очень открыты для публикации новых подробностей и теорий, не имея при этом особых возможностей заниматься проверкой фактов. Нетрудно догадаться, кто воспользуется такой ситуацией.

Победа Санду

Президент Молдовы Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, набрав, судя по всему, чуть более 51,5% голосов. Поскольку избирательная комиссия еще не подтвердила окончательные результаты, возможны незначительные изменения. Таким образом, можно сказать, что по сравнению с европейским референдумом и первым туром президентских выборов две недели назад действующему президенту удалось мобилизовать своих сторонников немного лучше.

Проевропейскому кандидату пока не удавалось победить на двух выборах подряд в Молдове. С другой стороны, результаты выборов недвусмысленно указывают на то, что Россия может эффективно мобилизовать своих сторонников в Молдове и, следовательно, контролировать ее в случае необходимости. Эта ситуация будет продолжать влиять на Молдову в ближайшем будущем, и весенние парламентские выборы станут очень большим испытанием для нынешнего правительства.

На данный момент Молдова сделала важный шаг к построению своего дистанцированного от России будущего, и возможность двигаться вперед явно существует. Результаты выборов также подтверждают тот факт, что до тех пор, пока Россия не сможет добиться победы над Украиной, ей будет сложно дестабилизировать Молдову и силой взять всю страну под свой контроль.