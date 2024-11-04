Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

РАЙНЕР САКС Рис и доллары: южнокорейская разведка рассказала о содержании сделки Москвы и Пхеньяна

Перевод: Павел Соболев
Copy
Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: 朝鮮通信社
  • По мнению России, запугивание, похоже, удерживает западные страны от полной поддержки Украины
  • Действующему президенту Молдовы удалось мобилизовать своих сторонников во втором туре
  • МИД Турции прогнозирует, что новые возможности для переговоров о мире могут появиться в 2025 году

По данным южнокорейской разведки, Северная Корея ежегодно будет получать из России от 600 000 до 700 000 тысяч тонн риса в обмен на участие северокорейских солдат в войне, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Кроме того, солдатам платят зарплату в долларах (это северокорейское государство должно взять на себя). При этом Россия обязалась вмешаться в войну на стороне Северной Кореи, если возникнет такая необходимость. На это обещание намекнул и российский президент после визита в Северную Корею.

Иными словами, Северная Корея продала России тысячи своих солдат. Сейчас участники сделки пытаются шаг за шагом сформировать ситуацию таким образом, чтобы извлечь максимальную политическую выгоду из происходящего на международном уровне.

Обычно высказывания заместителя главы СНБ России не следует распространять и анализировать. В этот раз однако, он высказывает такое мнение, что если Трамп будет снова избран президентом США и попытается остановить войну в Украине, его постигнет судьба Джона Кеннеди.

Как видите, Россия пытается подтвердить идею о том, что никто не может повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине. Аналогичная версия распространялась и в начале войны. В реальной же жизни все зависит от ситуации на фронте. России кажется, что запугивание отбивает у западных стран желание полностью поддержать Украину. Однако сравнение Дональда Трампа с судьбой Джона Кеннеди показывает, что российские «коммуникационные инженеры» все еще плохо знают американцев и не знают, как строить с ними отношения.

CNN цитирует аналитиков, заявляющих, что Россия не сядет за стол переговоров ни при каких обстоятельствах, несмотря на результаты выборов в США. Однако Die Zeit утверждает, что между Россией и Украиной проходят конфиденциальные консультации, чтобы определить степень возможных взаимных уступок. В будущем коммуникационные аналитики смогут составить подходящую сводку о деятельности влияния России на основе информации, опубликованной в СМИ.

Можно быть уверенным, что в наши дни западные СМИ очень открыты для публикации новых подробностей и теорий, не имея при этом особых возможностей заниматься проверкой фактов. Нетрудно догадаться, кто воспользуется такой ситуацией.

Победа Санду

Президент Молдовы Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, набрав, судя по всему, чуть более 51,5% голосов. Поскольку избирательная комиссия еще не подтвердила окончательные результаты, возможны незначительные изменения. Таким образом, можно сказать, что по сравнению с европейским референдумом и первым туром президентских выборов две недели назад действующему президенту удалось мобилизовать своих сторонников немного лучше.

Проевропейскому кандидату пока не удавалось победить на двух выборах подряд в Молдове. С другой стороны, результаты выборов недвусмысленно указывают на то, что Россия может эффективно мобилизовать своих сторонников в Молдове и, следовательно, контролировать ее в случае необходимости. Эта ситуация будет продолжать влиять на Молдову в ближайшем будущем, и весенние парламентские выборы станут очень большим испытанием для нынешнего правительства.

На данный момент Молдова сделала важный шаг к построению своего дистанцированного от России будущего, и возможность двигаться вперед явно существует. Результаты выборов также подтверждают тот факт, что до тех пор, пока Россия не сможет добиться победы над Украиной, ей будет сложно дестабилизировать Молдову и силой взять всю страну под свой контроль.

Неудивительно, что Россия потратила очень большие ресурсы для достижения результата в Молдове. По данным госслужб Молдовы, на то, чтобы повлиять на эти выборы, Россией было поставлено около 100 млн долларов. Деньги также просто использовались для массовой покупки голосов. Кроме того, имели место всевозможные воздействия, которые в основном оставались на уровне социальных сетей. Как показывают результаты выборов, это эффективные каналы связи с избирателями, и то, что там происходит, не всегда отражается в основных СМИ.

Молдова будет оставаться под давлением сильной коммуникации России в течение некоторого времени, пока не пройдут весенние парламентские выборы. Война в Украине связывает ресурсы России, а национальные службы Молдовы тем временем стали намного сильнее. Поэтому можно предположить, что Россия в данный момент не может организовать крупные волнения в стране.

Министр иностранных дел Турции прогнозирует, что новые возможности для переговоров о мире могут появиться в 2025 году, поскольку обе воюющие стороны чувствуют усталость от войны. Он предполагает, что договориться можно, соблюдая территориальную целостность Украины. Очень хорошо было бы, если бы нам еще кто-то напомнил об этом принципе.

Новые дроновые атаки

За вчерашний день российская армия применила 96 иранских дронов в атаках на Украину. 66 дронов были кинетически уничтожены, 27 остановлены и как минимум один улетел в Беларусь. Никакой информации об остальных дронах не разглашается.

Украинские эксперты говорят, что из-за изменившейся тактики России перехват дронов становится сложнее. В то же время многие из отправленных дронов являются приманками, которые не могут нанести прямой ущерб. В настоящее время удары иранских беспилотников являются для России наиболее важной компенсацией, помогающей скрыть проблемы с ракетами и военно-воздушными силами.

Вчера вечером в Харькове ракетой обстреляли торговый центр. 14 человек получили ранения. Также сегодня ночью повторилась атака дронов на Киев, причем уже известно, что все дроны были уничтожены.

На фронтах интенсивность атак российской армии остается высокой. Активность армейской авиации также не снизилась: ежедневно на украинские позиции и населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, сбрасывается от 70 до 100 кассетных бомб.

А вот активность российской артиллерии снизилась по сравнению с активностью первых лет войны. Снижение интенсивности артиллерийского огня особенно заметно на участках, где нет активной боевой деятельности сухопутных войск. С конца лета количество российских атак в приграничных районах Украины также уменьшилось. Украинские же атаки на арсеналы боеприпасов и систематическое уничтожение российских артиллерийских систем дали видимые результаты.

Положения на поле боя

В направлении Курска существенных изменений нет.

На харьковском направлении идут позиционные бои в районе города Волчанск.

Активное наступление российской армии продолжается в направлении Купянска и Лимана. Серьезного прогресса не произошло. Крупных боев на Северском направлении не было.

В районе Бахмута подразделения российской армии относительно пассивны. В городе Торецк российские подразделения пытаются возобновить атаки, но, по крайней мере, на начальном этапе им это не удалось.

Активное наступление продолжается в направлении Покровска, и в какой-то момент российским войскам удалось улучшить свои позиции. Очень интенсивное наступление продолжалось в юго-западном направлении от Донецка, и на этом направлении силы агрессора добились незначительных успехов.

Российские части бездействовали вчера на Южном фронте. Бои на островах на Днепре и на восточном берегу были более активными, но их масштабы скромны. Украинское военное командование продолжает активно сообщать, что на Южном фронте ожидается новое интенсивное наступление российской армии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх