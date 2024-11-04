Эва-Лотта Кийбус улучшила показатели сезона, но до прежних – очень далеко

21-летняя эстонка, несколько недель назад весьма осторожно начавшая сезон, на этот раз сумела немного улучшить свои показатели. За короткую программу Кийбус заработала 46,43 балла и набрала 91,27 балла за произвольную. Общий результат 137,70 принес ей пятое место среди 13 участниц.

Однако фигуристка, дебютировавшая в позапрошлом году на Олимпийских играх, далека от прошлого уровня. Ее личный рекорд в короткой программе - 65,37, в произвольной - 137,51 балла. Другими словами, в целом Кийбус не хватает до прежних показателей более 64 очков.

Победа на соревновании Trnava Ice Cup осталась в Словакии. 16-летняя Ванеса Шельмекова, значительно улучшившая свой личный рекорд, набрала 164,97 балла. Элишка Бржезинова из Чехии стала второй (150,30), Ники Ворис из Нидерландов - третьей (149,92).