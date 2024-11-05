«Не надо сразу же просить денег»: нарвский фотограф Елизавета Гросс об индустрии, начальных инвестициях и выгорании

Елизавета чаще занимается репортажными съемками, но иногда возникают потрясающие идеи для индивидуальных фотосессий. Фото: Елизавета Гросс

- Поначалу было волнительно снимать людей?

- Да, поначалу любой заказ был новым и интересным, я часто переживала, и все было удивительно и увлекательно. И в какой-то степени это волнение существует до сих пор, потому что приходят новые заказы, новые задания, приходится работать в новых непривычных условиях. Сложность всегда зависит от того, какие условия даются изначально: тип съемки, масштабность мероприятия, вид съемки - индивидуальная, репортажная или лав-стори.

- А бывает ли тебе тяжело общаться с клиентом на индивидуальных съемках?

- В этом плане фотография стала моим терапевтом! Если до этой работы я была более закрытым человеком, мне было сложнее общаться, то теперь я абсолютно другая. За буквально несколько лет я стала намного более открытой и теперь общение с людьми, клиентами, не вызывает у меня сложностей. Я спокойно могу начать беседу, поддерживать ее во время съемки, хоть это и волнительный порой процесс.

- Насколько важно уметь общаться с клиентом во время индивидуальной съемки? Нужно ли быть своеобразным психологом?

- Не уверена, что психологом. Но важно чувствовать эмпатию, ставить себя на место другого человека, и уже с этой точки стараться настроить вас обоих на сотрудничество и съемку.

Начальные инвестиции могут оказаться довольно большими, а времени на то, чтобы раскрутиться и стать востребованным фотографом, тоже может уйти не мало. Фото: Елизавета Гросс

- Поговорим о финансовой стороне дохода. Довольна ли ты своим доходом и от чего он зависит в твоем случае?