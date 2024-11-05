Елизавета Гросс учится в Нарском центре профильного образования (IVKHK) на специалиста по мультимедиа, но, кажется, очень многому теперь может научить и сама. За последний год Лиза стала востребованным в Нарве и вообще в Ида-Фирумаа фотографом-репортажником.
«Не надо сразу же просить денег»: нарвский фотограф Елизавета Гросс об индустрии, начальных инвестициях и выгорании
- Когда ты занялась фотографией? Уже во время учебы в техникуме?
- Нет, фотография была частью моей жизни с детства. Моя бабушка очень любила фотографировать и всегда брала с собой фотоаппарат. В какой-то момент я отобрала у нее мыльницу и тоже стала брать с собой на мероприятия, фотографировать ребят вокруг. С того момента любовь к фотографии так и тянется. Но более серьезно заниматься этим делом я начала уже после того, как поступила в техникум. Это постепенно стало не просто увлечением, но работой.
- Как выглядит история развития и превращения из фотографа-любителя в востребованного специалиста?
- Началось все с практики на учебе. Я пошла на практику к Дмитрию Федоткину, после этого стали появляться новые связи и знакомства. Сначала я часто была фотографом-практикантом и работала за бесплатно, а потом те же заказчики предлагали уже оплачиваемую работу, советовали меня другим людям.
- Ты больше занимаешься частными съемками или репортажными?
- В основном репортажами. Мои основные клиенты - это фирмы, которые проводят разные мероприятия. Индивидуальные портретные съемки у меня бывают намного реже, они для меня, скорее, отдушина, которая идет параллельно с фоторепортажами. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем индивидуальные съемки были такими же частыми, как и репортажные. Сейчас люди в основном приходят сами, из Инстаграма, или у меня возникают идеи, я о них пишу, и люди откликаются.
- Поначалу было волнительно снимать людей?
- Да, поначалу любой заказ был новым и интересным, я часто переживала, и все было удивительно и увлекательно. И в какой-то степени это волнение существует до сих пор, потому что приходят новые заказы, новые задания, приходится работать в новых непривычных условиях. Сложность всегда зависит от того, какие условия даются изначально: тип съемки, масштабность мероприятия, вид съемки - индивидуальная, репортажная или лав-стори.
- А бывает ли тебе тяжело общаться с клиентом на индивидуальных съемках?
- В этом плане фотография стала моим терапевтом! Если до этой работы я была более закрытым человеком, мне было сложнее общаться, то теперь я абсолютно другая. За буквально несколько лет я стала намного более открытой и теперь общение с людьми, клиентами, не вызывает у меня сложностей. Я спокойно могу начать беседу, поддерживать ее во время съемки, хоть это и волнительный порой процесс.
- Насколько важно уметь общаться с клиентом во время индивидуальной съемки? Нужно ли быть своеобразным психологом?
- Не уверена, что психологом. Но важно чувствовать эмпатию, ставить себя на место другого человека, и уже с этой точки стараться настроить вас обоих на сотрудничество и съемку.
- Поговорим о финансовой стороне дохода. Довольна ли ты своим доходом и от чего он зависит в твоем случае?
- Зависит, конечно, от количества и масштабности заказов. Пока могу сказать, что работа сезонная: несколько месяцев могут быть очень активными - например, летние и декабрь. Но когда ты работаешь на себя, доход изначально будет зависеть еще от твоего упорства, работоспособности и готовности вложить деньги.
Поначалу это может быть долгий период, например, лет пять, во время которого доход будет нестабильным. Но в этом плане у каждого свои сроки и все очень относительно. Я своим доходом на данный момент довольна, но всегда есть, куда расти.
- Каких изначальных вложений требует фотография и на какую сумму примерно рассчитывать начинающим фотографам?
- Покупать нужно будет камеру, объективы, карты памяти и переходники. Важно иметь хороший компьютер, который не будет подвисать, и на котором можно будет спокойно работать. Если начинать с хорошей аппаратуры, купить качественные инструменты, которые прослужат не один год, можно рассчитывать на сумму от 8000 евро, и это не предел.
- В каких сферах фотографии эти деньги лучше отбивать? Индивидуальные съемки, репортажи, свадьбы?
- Это все, опять же, очень относительно и зависит от человека: от того, как он сам себя преподносит, как себя оценивает и сколько заказов готов брать. Важно, как он общается, как ведет коммуникацию, потому что люди потянутся, если ты располагаешь к себе.
У нас хорошо зарабатывают свадебные фотографы, и часто за активный летний сезон свадеб у них получается накопить капитал, который в период оставшегося года позволит им жить спокойно. Да, они так же продолжают брать съемки, но уже не в таком бешеном объеме. Востребованные репортажники с именем тоже неплохо зарабатывают.
А вот индивидуальные съемки - это уже тяжелее, потому что именно в этой сфере постоянно появляются новые фотографы. Все начинается с фотографий знакомых и друзей, человек увлекается, но пробиться может быть труднее, и конкуренция может быть большая.
- Можно ли сказать, что индустрия переполнена? Или больше зависит от ниши?
- Да, от ниши зависит. Если новичок пойдет в фоторепортажи, там ему будет немного посвободнее, нежели в индивидуальных съемках. Хотя найти первых клиентов и набить руку легче именно в них.
- А как устроить себе заработок уже с первых съемок?
- Так не получится. Проблема сейчас в том, что многие люди уверены, что могут сразу просить за свою работу денег, хотя нет ни достойного портфолио, ни опыта. По моему субъективному мнению, сначала есть смысл соглашаться на работу на добровольной основе. Так будут нарабатываться первые клиенты, будет набираться портфолио, и только после этого можно было бы решить, какие цены выставлять на свои услуги.
А для начала - ходи и фотографируй сам, фотографируй город, открытые мероприятия, выставляй все в социальные сети, отмечайся. Если ты будешь делать это хорошо, тебя обязательно заметят.
- А с чего лучше начать?
- Начинать можно с тех же телефонов: я сама очень долго поначалу фотографировала на телефон. Все современные телефоны оснащены хорошими камерами, и это поможет тренировать насмотренность.
При этом если идешь в такой бизнес, хорошо иметь какую-то основную работу, откуда может и сформироваться твой круг первых клиентов.
- Что еще нужно, чтобы стать успешным фотографом?
- Для начала - желание. Потом должна быть практика, а после нее должны появиться цели. Обычно уже на этапе практики становится понятно: твое или нет. Могут опуститься руки или фотография надоест, станет ясно, что это не настолько цепляет. Но если не разочаровались, тогда тренируйте насмотренность. Важно смотреть на работы других фотографов, вдохновляться ими, выбирать стили и типы съемок, которые нравятся.
Рассуждать о наличии некого «фотографического» таланта мне тяжело. Мне кажется, что за талантом обычно кроются усердность, усидчивость, терпение и много потраченного времени.
- За работами каких фотографов ты следишь?
- Конкретно любимчиков у меня нет. Я обычно просматриваю работы нарвских фотографов, или любых других репортажников по Эстонии. В Инстаграме можно вдохновиться индивидуальными съемками. Я, например, часто снимаю довольно приземленные вещи, при этом вдохновляют меня очень творческие и необычные работы, которые я сама почти не делаю. Слежу за творчеством фотографа Полины Вашингтон - она работает с цветом, ее съемки требуют огромной подготовки.
Еще меня вдохновляют фотографы, которые классно снимают город. Я сама очень люблю его снимать, смотреть на город не со стороны обывателя, а замечать необычные детали. Если правильно выстроить композицию, такие детали могут превратиться во что-то необыкновенное.
Я, например, с удовольствием бы посетила Японию, чтобы поснимать там в одном из городов. Или отправилась бы на природу, в Норвегию или Исландию. И с удовольствием поснимала бы что-то из Эмиратов.
- Есть ли потолок в карьере фотографа?
- Потолок начинается там, где заканчивается любознательность или появляется неадекватное возвышенное самомнение. Когда человек считает, что он уже всего достиг и отключается самоанализ - хотя это потолок не только в фотографии, но и в человеческом развитии.
А в фотографии настолько много разных сфер! Если думаешь, что где-то ты все понял, просто попробуй другой вид съемки, и поймешь, что ты в ней совсем новичок. После такого опыта можешь взглянуть на свои предыдущие работы и понять: еще есть, куда расти!
Также можно заняться наставничеством - это хорошо, когда ощущаются внутренний стержень и опыт. Можно открыть свою студию для работы других фотографов - это может быть параллельным заработком. Я, например, подключила и видео-услуги, поэтому можно шагнуть в сторону видео-контента. Еще вариант - развивать социальные сети и становится блоггером, рассказывать о фотографии в социальных сетях. Можно уйти в фотожурналистику, даже фотографом-криминалистом стать!
- Можно ли выгореть, став фотографом?
- Да, и легко. На первых порах внутренний ресурс заканчивается очень быстро, особенно когда ты сам себе и начальник, и работник. Может быть не сезон по съемкам, и ты начинаешь себя ругать: почему у меня нет заказов и клиентов? В такой момент важно себя вовремя останавливать, не ругать и переключить свое внимание на другой вид съемок, например. Главное, отследить свои негативные мысли до того, как это выгорание случится.