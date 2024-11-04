ГАЛЕРЕЯ С 4 ноября до весны закрылся для движения виадук на Таллиннской окружной дороге

Водителям, планирующим маршруты с использованием шоссе Таллинн-Пярну и Таллиннской окружной дороги, необходимо запасаться дополнительным временем. Временное регулирование дорожного движения будет действовать с сегодняшнего дня, 4 ноября, до весны следующего года.

Во время работ по реконструкции виадука и прилегающей территории движение по виадуку полностью закрыто, а выезд с Таллиннской окружной дороги на шоссе Таллинн-Пярну организован с использованием временных светофоров. На всей территории строительства установлено ограничение скорости в 50 км/ч.

«Строительство транспортной развязки Канама является одним из важнейших объектов для Департамента транспорта. Нынешнему виадуку уже несколько десятилетий, он морально устарел, поэтому стал небезопасен и не отвечает современным требованиям. Снос старого виадука и строительство нового будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и созданию возможностей для военного транспорта, большегрузных автомобилей и специальных грузов, это даст возможность использовать виадук вместо существующих боковых дорог тем самым сделав передвижение более удобным и плавным», - сказал Виктор Киселев, начальник Пыхьяского отдела Департамента транспорта.