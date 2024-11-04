С понедельника виадук Канама на Таллиннской окружной дороге закрылся для движения транспорта. Регулировать движение на шоссе Таллинн-Пярну и Таллиннской окружной дороге начали светофоры.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ С 4 ноября до весны закрылся для движения виадук на Таллиннской окружной дороге
Водителям, планирующим маршруты с использованием шоссе Таллинн-Пярну и Таллиннской окружной дороги, необходимо запасаться дополнительным временем. Временное регулирование дорожного движения будет действовать с сегодняшнего дня, 4 ноября, до весны следующего года.
Во время работ по реконструкции виадука и прилегающей территории движение по виадуку полностью закрыто, а выезд с Таллиннской окружной дороги на шоссе Таллинн-Пярну организован с использованием временных светофоров. На всей территории строительства установлено ограничение скорости в 50 км/ч.
«Строительство транспортной развязки Канама является одним из важнейших объектов для Департамента транспорта. Нынешнему виадуку уже несколько десятилетий, он морально устарел, поэтому стал небезопасен и не отвечает современным требованиям. Снос старого виадука и строительство нового будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и созданию возможностей для военного транспорта, большегрузных автомобилей и специальных грузов, это даст возможность использовать виадук вместо существующих боковых дорог тем самым сделав передвижение более удобным и плавным», - сказал Виктор Киселев, начальник Пыхьяского отдела Департамента транспорта.
«Мы имеем дело с районом с интенсивным движением транспорта, и при планировании временных объездов мы постарались обеспечить максимально удобные решения и наименьшие дополнительные затраты по времени у участников дорожного движения. На шоссе Таллинн-Пярну водители должны учитывать два светофора: один перед виадуком, другой после него. Водители, желающие повернуть налево в сторону Таллиннской окружной дороги, приезжая из Таллинна, должны на шоссе сделать разворот. Для тех, кто не может повернуть налево на шоссе, на окружной дороге при направлении из Кейла в сторону Таллинна есть более длинная дополнительная дорога, и водители будут направлены к виадуку Юулику», - пояснил Лаури Канарбик, руководитель проекта компании GRK Eesti AS, выполняющей реконструкционные работы.
Временное регулирование дорожного движения будет действовать до мая следующего года. Дополнительные ограничения и полная остановка движения будут действовать лишь на короткий период во время работ по сносу виадука в середине ноября.
Новый виадук Канама обеспечит грузоподъемность, необходимую для перевозки оборонной техники или специальных грузов. Пандусы на перекрестке Канама будут перенесены в сторону от шоссе Таллинн-Пярну, что повысит скорость движения по главной дороге и устранит опасные участки, которые до сих пор были вынуждены преодолевать люди, въезжающие и съезжающие с пандусов. После ликвидации разворота Рахула и строительства коллекторной дороги опасный для движения разворот Рахула будет закрыт.
Строительные работы выполняет GRK Eesti AS. Надзор собственника осуществляют OÜ Toomtsentrum и OÜ Teehoiu Partnerid. Стоимость работ составляет 13,8 млн евро плюс налог с оборота. Инвестиции софинансируются Европейским фондом сплочения в размере 5,05 млн евро через проект военной мобильности EstMilMob, целью которого является улучшение транспортного сообщения с Тапа в течение следующих трех лет.
Вновь построенную развязку планируется полностью открыть для движения в начале лета, а срок завершения всех работ - конец сентября 2025 года.