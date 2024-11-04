Видео Пьяный водитель, превративший свой автомобиль в металлолом: «Я не серая масса»

В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва 38-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дорожное ограждение и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его, когда он пытался уехать с близлежащей заправки на такси, рассказывает передача Reporter на Kanal 2.