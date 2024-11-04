Видео Пьяный водитель, превративший свой автомобиль в металлолом: «Я не серая масса»

В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва 38-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дорожное ограждение и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его, когда он пытался уехать с близлежащей заправки на такси, рассказывает передача Reporter на Kanal 2.
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В результате ДТП Chrysler застрял в кювете между двумя заграждениями и превратился в груду металла. «Как водитель только выбрался отсюда невредимым, - мистика для меня», - недоумевал репортер Kanal 2 Яанус Коорт.
Старший патрульной смены Департамента полиции и погранохраны Маргус Хиндреус рассказал Reporter, что после обнаружения искореженного автомобиля на место были вызваны служебные собаки, которые настигли пьяного водителя на близлежащей заправке.