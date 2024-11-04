Посетитель развлекательного заведения напал на охранника

В воскресенье 40-летний мужчина ударил охранника в развлекательном заведении в Раквере. В результате охранник получил травмы.

В тот же день в квартире жилого дома в волости Винни жертвой избиения стал 20-летний мужчина, который получил телесные повреждения.

Наконец, в Кунда в минувшие выходные 40-летний мужчина ударил в своей квартире свою сожительницу. Женщина получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Во всех случаях полиция возбудила уголовные дела для расследования инцидентов.