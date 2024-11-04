В минувшие выходные полиции Ляэне-Вирумаа несколько раз пришлось реагировать на инциденты, в которых люди пускали в дело кулаки.
Посетитель развлекательного заведения напал на охранника
В воскресенье 40-летний мужчина ударил охранника в развлекательном заведении в Раквере. В результате охранник получил травмы.
В тот же день в квартире жилого дома в волости Винни жертвой избиения стал 20-летний мужчина, который получил телесные повреждения.
Наконец, в Кунда в минувшие выходные 40-летний мужчина ударил в своей квартире свою сожительницу. Женщина получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Во всех случаях полиция возбудила уголовные дела для расследования инцидентов.