ОТ ПОЛИТОЛОГА Как два урагана могут повлиять на выборы в США

Влияние недавних ураганов на инфраструктуру выборов

Текущие опросы показывают, что в обоих штатах разрыв очень маленький, а это означает, что любые последствия недавних разрушительных ураганов (в особенности «Хелен»), могут оказать значительное влияние на результаты выборов. Ураган «Хелен» пронесся по штатам, вызвав массовые наводнения, перебои с электричеством и сотовой связью.

Многие пострадавшие округа уже разослали сотни открепительных удостоверений, которые дают гражданам возможность получить свой бюллетень по почте, а не голосовать лично. Неизбежно, что некоторые из этих бюллетеней были утеряны во время шторма, а также ущерб инфраструктуре и разрушенные дороги затрудняют возможность связаться с отдельными избирателями по поводу их бюллетеней. В итоге многие из этих бюллетеней могут быть не учтены в голосовании.

Каждый штат принимает необходимые меры для того, чтобы большинство избирателей все же пришли на избирательные участки. А Северная Каролина даже разрешает вносить изменения в расписание избирательных участков и часов голосования в районах, пострадавших от ураганов. Однако с каждым нововведением возникает потенциальная проблема, связанная с тем, что избиратели не знают об обновлениях и путаются в процессе голосования. Это может привести к снижению явки избирателей, как это произошло во Флориде в 2018 году.