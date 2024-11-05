На этой неделе весь мир следит за выборами президента США, которые проходят 5 ноября 2024 года. О том как недавние ураганы могут повлиять на исход выборов, расскажет Паркер Уотт - младший научный сотрудник Института политических исследований Тартуского Университета.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как два урагана могут повлиять на выборы в США
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Сегодняшний день знаменует окончание ожесточенной, поляризованной и напряженной президентской гонки в Соединенных Штатах. Хотя до официального объявления результатов может пройти еще несколько дней, нет сомнений в том, что внимание всего мира будет приковано к их итогам. Два кандидата, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, помимо противоположной внутренней политики, придерживаются совершенно разных подходов и к внешней политике.
Существует множество статей, в которых обсуждается конкретная программа каждого кандидата и предсказывается, кто может победить. Но есть один фактор, который мне, как американцу из штата Джорджия, особенно интересен. В конце сентября и начале октября ураганы «Хелен» и «Милтон» обрушились на юго-восток Соединенных Штатов, причинив серьезный ущерб штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Теннесси.
Хотя ущерб от ураганов имеет значение для всех штатов, на этих выборах нам важно понаблюдать за реакцией двух конкретных штатов: Джорджии и Северной Каролины. Ответы этих штатов особенно важны, ведь они являются двумя из семи штатов, известных как «колеблющиеся штаты».
Важный нюанс избирательной системы США
Концепция «колеблющегося штата» - это особенность уникальной избирательной системы Соединенных Штатов, известной как Коллегия выборщиков. Хотя Коллегия выборщиков и остается объектом вопросов и критики со стороны многих, именно она определяет состав исполнительной власти в Америке со времен самого основания страны.
Согласно этой системе, каждый штат получает определенное число выборщиков, которое равно числу политиков, представленных штатом в Конгрессе Соединенных Штатов. Число политиков зависит от численности населения штата, начиная от трех выборщиков (минимальное число) и доходя до 54, как, например, в таком крупном штате, как Калифорния.
Когда граждане каждого штата придут на свои избирательные участки, на самом деле они отдают свой голос за избирателя от своего штата, который уже в свою очередь поддерживает либо Трампа, либо Харриса. Когда кандидат побеждает на местных выборах в штате, он затем получает право голоса на собрании выборщиков, где уже определится, кто победит на выборах президента.
Во всех штатах (кроме всего двух, Мэн и Небраски) это гонка проходит по принципу «победитель получает все». Это означает, что кандидат, победивший в штате, получает все голоса выборщиков. Всего в Коллегии выборщиков насчитывается 538 человек, поэтому кандидату требуется 270 голосов, чтобы стать президентом.
Большинство штатов стабильно поддерживают одну партию. Например, Калифорния и Нью-Йорк неизменно голосуют за кандидата от Демократической партии, в то время как Алабама и Теннесси известны своей поддержкой республиканцев. Однако в «колеблющемся штате» обе партии пользуются примерно одинаковой поддержкой, и результат выборов в значительной степени зависит от явки избирателей в определенный день голосования. Как указывалось выше, в этом году всего семь колеблющихся штатов, что соответствует 93 голосам выборщиков, которые и определят исход выборов. 32 из этих 93 голосов идут из Джорджии и Северной Каролины.
Влияние недавних ураганов на инфраструктуру выборов
Текущие опросы показывают, что в обоих штатах разрыв очень маленький, а это означает, что любые последствия недавних разрушительных ураганов (в особенности «Хелен»), могут оказать значительное влияние на результаты выборов. Ураган «Хелен» пронесся по штатам, вызвав массовые наводнения, перебои с электричеством и сотовой связью.
Многие пострадавшие округа уже разослали сотни открепительных удостоверений, которые дают гражданам возможность получить свой бюллетень по почте, а не голосовать лично. Неизбежно, что некоторые из этих бюллетеней были утеряны во время шторма, а также ущерб инфраструктуре и разрушенные дороги затрудняют возможность связаться с отдельными избирателями по поводу их бюллетеней. В итоге многие из этих бюллетеней могут быть не учтены в голосовании.
Каждый штат принимает необходимые меры для того, чтобы большинство избирателей все же пришли на избирательные участки. А Северная Каролина даже разрешает вносить изменения в расписание избирательных участков и часов голосования в районах, пострадавших от ураганов. Однако с каждым нововведением возникает потенциальная проблема, связанная с тем, что избиратели не знают об обновлениях и путаются в процессе голосования. Это может привести к снижению явки избирателей, как это произошло во Флориде в 2018 году.
Хоть в 2018 году во Флориде и не проходили именно президентские выборы, когда на штат обрушился ураган «Майкл», правительство было вынуждено изменить локацию избирательных участков и время голосования. Эти меры должны были облегчить голосование, но вместо этого привели к еще большей путанице и снижению явки избирателей на 7%. По оценкам экспертов, на выборах не было подано 13 000 бюллетеней. Если аналогичный эффект возникнет в штатах Джорджия и Северная Каролина, которые являются ключевыми «колеблющимся штатами», это может иметь серьезные последствия. В 2020 году Байден победил в Джорджии, набрав чуть более 12 000 голосов, что свидетельствует о том, что в этих штатах действительно каждый голос на счету и может повлиять на исход выборов.
К тому же, помимо доступа к информации об изменениях на избирательных участках, общественное мнение в связи со стихийными бедствиями также влияет на явку избирателей. Некоторые люди думают, что у них и так полно забот по восстановлению своего дома после стихийного бедствия, и у них нет времени на голосование. Даже на спорных выборах этого года будет интересно посмотреть, сколько зарегистрированных избирателей не проголосуют по этой причине. Но, возможно, еще более важным для этих выборов является мнение общественности о том, насколько эффективно администрация Байдена реагирует на ураганы и справляется со стихийными бедствиями.
Общественное мнение о реакции президента
Так, на президентских выборах 2012 года реакция президента Барака Обамы на ураган «Сэнди» всего за неделю до выборов помогла противопоставить его сопернику-республиканцу Митту Ромни. Ураган обрушился на северо-восток Соединенных Штатов, причинив ущерб на сумму около 70 млрд долларов, преимущественно в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Обама быстро объехал эти штаты и активно прислушивался к нуждам граждан. В то время как ранее в ходе своей предвыборной кампании другой кандидат Ромни обсуждал сокращение финансирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA, Federal Emergency Management Agency).
Различия в позициях двух кандидатов сильно повлияли на некоторых избирателей. В итоге, 15% избирателей в 2012 году оценили реакцию Обамы на ураган как наиболее важный фактор, определивший их позицию во время голосования.
С другой стороны, реакция президента Буша на ураган «Катрина» в 2005 году привела к резкому падению его популярности. Несмотря на то, что этот разрушительный ураган произошел уже после выборов Буша в 2004 году, мнение о том, что он не смог адекватно отреагировать, резко подорвало его авторитет на посту президента. Он не смог восстановиться и покинул свой пост с низким рейтингом одобрения в 24%.
Манипуляции Трампа общественным мнением
Зная, что общественное мнение относительно реакции президента на ураганы имеет огромное значение, кампания Трампа стремится очернить реакцию Байдена на недавние ураганы и приравнять его действия к действиям Камалы Харрис. После ураганов Трамп продолжал распространять ложные заявления о том, что из-за политики Байдена на посту президента у FEMA заканчиваются средства, ведь агентство направляет деньги нелегальным иммигрантам.
Он также сравнил размер финансирования FEMA с пакетами иностранной помощи, заявив, что администрация Байдена и Харрис больше заботится о тех, кто находится за границей, чем о гражданах Соединенных Штатов. На самом деле бюджет FEMA на этот год был одобрен Конгрессом отдельным пакетом и не имеет никакого отношения к иностранной помощи. За этими ложными заявлениями следуют и другие о том, что администрация Байдена и Харрис намеренно отвлекает помощь от пострадавших районов, поскольку в 2020 году Трамп выиграл выборы в 61% округов Северной Каролины, охваченных наводнением, и в 54% регионов Джорджии, пострадавших от стихийного бедствия.
Хотя было доказано, что эти заявления являются ложными, их последствия, а также общий взгляд на реакцию администрации Байдена и Харрис нам еще предстоит увидеть. Хотя сами по себе заявления не могут изменить ход голосования, в сочетании с растущими проблемами с доступом к избирательным участкам, путаницей в информации и общественным настроением они могут оказаться существенными. Если результаты голосования в других четырех штатах разделятся, то 32 голоса от Джорджии и Северной Каролины могут стать решающими. Если это так, то исход выборов на этой неделе, возможно, был предрешен еще в конце сентября, когда на землю США обрушился первый ураган.
Паркер Уотт - приглашенный младший научный сотрудник Института политических исследований имени Йохана Шютте в Тартуском университете при поддержке американской программы Фулбрайта.