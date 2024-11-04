Мрачное будущее Пярнуского аэропорта: город покрывает убытки

«На текущий год город Пярну согласовал вклад свыше 300 тысяч евро», - отметила член правления Таллиннского аэропорта Аннели Туркин.

В настоящее время из аэропорта выполняются рейсы на Рухну. Пярнуский аэропорт является частью концерна Таллиннского аэропорта.

В 2023 году Postimees писал, что, несмотря на государственные инвестиции в размере 20 миллионов евро для привлечения туристов в Пярнуский аэропорт, ожидаемое количество пассажиров так и не прибыло в этот курортный город.

Инициатором восстановления аэропорта была бывший министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия).

Симсон также информировала о ремонте аэропорта на своей странице в Facebook в 2019 году.

«Летом 2020 года завершится реконструкция Пярнуского аэропорта. Сегодня мы обсудили текущее состояние проекта и возникающие проблемы с представителями аэропорта, города Пярну и предпринимателями. Я рада сообщить, что проект по ремонту аэропорта завершен, и вскоре планируется объявление тендера», - писала она.