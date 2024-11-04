Зимой прямыми рейсами из Таллинна можно будет летать по 40 направлениям

Об этом BNS сообщила пресс-служба столичного аэропорта, отметив, что в зимний сезон выбор горнолыжных направлений пополнится новыми маршрутами - впервые из Таллинна можно будет полететь на популярный финский горнолыжный курорт Леви в Киттиля.

«Кроме того, прямые рейсы будут в города, расположенные вблизи горнолыжных курортов Центральной Европы, такие как Милан, Зальцбург, Мюнхен, Женева, Цюрих и Тревизо», - сообщил член правления AS Tallina Lennujaam Ээро Пяргмяэ.

«Пассажиры, скучающие по солнцу и теплу, смогут выбрать, например, между прямыми рейсами на Гран-Канарию, Тенерифе, Анталью, Малагу, Хургаду и Шри-Ланку. Этой зимой две авиакомпании будут предлагать регулярные рейсы в Анталью - SunExpress и Pegasus Airlines», - отметил он.

В октябре через Таллиннский аэропорт прошло 338 800 пассажиров, что на 19% больше, чем в октябре прошлого года. Благодаря удачному летнему сезону количество пассажиров за десять месяцев составило 2 981 944 человека, превысив общее количество пассажиров прошлого года на 2 960 447 человек.

«Эта цифра завершает летний сезон. Зимний авиационный сезон в северном полушарии всегда более спокойный, чем летний, и основное внимание уделяется бизнес-направлениям и в меньшей степени сезонным зимним маршрутам», - добавил Пяргмяэ.

Несмотря на то, что зима не за горами, несколько авиакомпаний уже начали продавать летние рейсы на 2025 год. Ожидается, что в ближайшие годы число авиапутешественников во всем мире увеличится.

«Самая большая проблема для авиакомпаний - как обслуживать растущее число пассажиров с тем же количеством самолетов. Трудности с поставками у авиапроизводителей и необходимость более частого технического обслуживания авиадвигателей нового поколения привели к ситуации, когда возник дефицит самолетов. Нравится вам это или нет, это означает, что авиакомпаниям приходится делать выбор в маршрутной сети, и чтобы получить прямой маршрут, нужно выбирать из большего количества ночных рейсов», - пояснил Пяргмаэ.

«Помимо Flydubai, которая отложила полеты в страны Балтии, несколько других авиакомпаний также обеспокоены нехваткой самолетов, и быстрого решения этой проблемы в ближайшие годы, похоже, не будет», - отметил он.