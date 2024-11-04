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Спасатели потушили крупный пожар в жилом доме. Хозяева отсутствовали

Перевод: Павел Соболев
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Машина Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Машина Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

1 ноября в 11.16 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вийсукюла в волости Вильянди дымится крыша жилого дома.

Когда спасатели прибыли по месту вызова, во внутренних помещениях дома было уже много густого черного дыма. Спасатели в спецснаряжении приступили к поиску источника возгорания.

Огонь был обнаружен в спальне, расположенной рядом с кухней, однако также уже распространился и между конструкциями, которые пришлось вскрывать, чтобы потушить пламя. Все здание пострадало как от воды, так и от высокой температуры.

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