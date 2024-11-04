Госконтроль: составление госбюджета напоминает эксперимент без руководителя, цели и конца

Пять лет назад государственный бюджет Эстонии начали составлять на основе деятельности, поскольку Министерство финансов обещало, что это даст Рийгикогу и правительству лучший инструмент для принятия решений о доходах и расходах государства, а также о возможностях экономии. Анализ Госконтроля показывает, что этого не произошло.

Госбюджет выглядит ориентированным на деятельность, но при подаче ходатайств и принятии решений о расходах государственного бюджета министерства, правительство и Рийгикогу не ориентируются на полученные или ожидаемые результаты. Бюджетная реформа также не внесла ясности в то, куда и зачем расходуется почти 20 миллиардов евро в год. Понимание того, сколько, для кого и на какие цели запланировано, осложняется ошибками в пояснительной записке к бюджету.