Новая жизнь Батарейной тюрьмы: в печально известной крепости откроют музей памяти жертв коммунизма

«Если мы сами не верим в то, что делаем, то ничего не получится», - историк Мартин Андреллер убежден, что финансовые трудности будут преодолены, и музей откроется в июне 2026 года. Фото сделано у Батарейной тюрьмы.

Фото: Sander Ilvest