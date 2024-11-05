Организаторы проекта музея в Батарейной тюрьме хотят сделать Таллинн крупным центром исторической памяти, однако завершение уникального музея, посвященного преступлениям коммунизма по всему миру, может застопориться из-за нехватки средств.
Для подписчиков
Новая жизнь Батарейной тюрьмы: в печально известной крепости откроют музей памяти жертв коммунизма
В Батарейном комплексе, расположенном на берегу Таллиннского залива, разворачиваются масштабные строительные работы. После десятилетий запустения здание вновь оживет: летом 2026 года Эстонский институт памяти готовится открыть в восточном крыле бывшей морской крепости и тюрьмы Международный музей памяти жертв коммунизма.
Согласно «Черной книге коммунизма», опубликованной в 1997 году, в XX веке от действий коммунистических режимов погибло около 100 миллионов человек, большинство из них - в Советском Союзе и Китае.