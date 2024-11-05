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Новая жизнь Батарейной тюрьмы: в печально известной крепости откроют музей памяти жертв коммунизма

Перевод: Ева Ойжинская
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«Если мы сами не верим в то, что делаем, то ничего не получится», - историк Мартин Андреллер убежден, что финансовые трудности будут преодолены, и музей откроется в июне 2026 года. Фото сделано у Батарейной тюрьмы.
«Если мы сами не верим в то, что делаем, то ничего не получится», - историк Мартин Андреллер убежден, что финансовые трудности будут преодолены, и музей откроется в июне 2026 года. Фото сделано у Батарейной тюрьмы. Фото: Sander Ilvest

Организаторы проекта музея в Батарейной тюрьме хотят сделать Таллинн крупным центром исторической памяти, однако завершение уникального музея, посвященного преступлениям коммунизма по всему миру, может застопориться из-за нехватки средств.

В Батарейном комплексе, расположенном на берегу Таллиннского залива, разворачиваются масштабные строительные работы. После десятилетий запустения здание вновь оживет: летом 2026 года Эстонский институт памяти готовится открыть в восточном крыле бывшей морской крепости и тюрьмы Международный музей памяти жертв коммунизма.

Согласно «Черной книге коммунизма», опубликованной в 1997 году, в XX веке от действий коммунистических режимов погибло около 100 миллионов человек, большинство из них - в Советском Союзе и Китае.

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