ФОТО Автомобиль врезался в столб и сломал забор вокруг частного дома

В понедельник около 10 часов утра на Яамакюла-теэ в деревне Олуствере в волости Пыхья-Сакала было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Kia Sorento сначала врезался в столб, и в итоге, сломав забор, влетел в сад у частного дома.