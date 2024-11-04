В понедельник около 10 часов утра на Яамакюла-теэ в деревне Олуствере в волости Пыхья-Сакала было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Kia Sorento сначала врезался в столб, и в итоге, сломав забор, влетел в сад у частного дома.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Автомобиль врезался в столб и сломал забор вокруг частного дома
Столб рухнул на дорогу и на некоторое время заблокировал движение. Дорога на месте происшествия была очень скользкой.
В свою очередь, на упавший столб наехал автомобиль Toyota, водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения машины Toyota были незначительными.