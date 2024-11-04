Видео Слабонервным не смотреть. Молния убила футболиста, еще пятеро получили травмы

39-летний Хосе Уго де ла Крус Меса погиб на месте. Кроме того, еще пятеро игроков получили травмы. 40-летний вратарь Хуан Чокка Льякта, который также получил прямое попадание, был доставлен в больницу, ему удалось спасти жизнь.

Состояние еще троих игроков 16, 19 и 24 лет стабильно.

**Tragic Incident:** During a regional soccer match in Chilca, Peru, lightning struck, instantly killing 39-year-old Jose Hugo de la Cruz Meza and injuring five players. Goalkeeper Juan Chocca Llacta, 40, was hit directly and suffered severe burns, requiring immediate medical… pic.twitter.com/Nulhfo2a16 — 𝕏 (@AlertChannel) November 4, 2024

По данным The Sun, во время первого тайма арбитр остановил матч из-за начавшейся грозы. Игроки направлялись к раздевалкам, но дойти до них не успели.

Матч проходил на высоте около 3,2 км над уровнем моря в городе Уанкайо – это зона риска. Местные жители подчеркнули, что теперь необходимо еще больше внимания уделять протоколу безопасности, связанному с погодой.