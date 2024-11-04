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Видео Слабонервным не смотреть. Молния убила футболиста, еще пятеро получили травмы

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Молния, иллюстративное фото.
Молния, иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В Перу на футбольном матче произошла трагедия – в разгар игры в игроков ударила молния.

39-летний Хосе Уго де ла Крус Меса погиб на месте. Кроме того, еще пятеро игроков получили травмы. 40-летний вратарь Хуан Чокка Льякта, который также получил прямое попадание, был доставлен в больницу, ему удалось спасти жизнь.

Состояние еще троих игроков 16, 19 и 24 лет стабильно.

По данным The Sun, во время первого тайма арбитр остановил матч из-за начавшейся грозы. Игроки направлялись к раздевалкам, но дойти до них не успели.

Матч проходил на высоте около 3,2 км над уровнем моря в городе Уанкайо – это зона риска. Местные жители подчеркнули, что теперь необходимо еще больше внимания уделять протоколу безопасности, связанному с погодой.

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