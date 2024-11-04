В волости Пейпсияэре в ночь на воскресенье совместное употребление алкоголя двумя мужчинами переросло в драку, принявшую в итоге достаточно кровавый оборот.
Пьяная ссора вылилась в поножовщину, пострадавший госпитализирован
Мужчины, хорошо знавшие друг друга, вместе распивали алкоголь; в какой-то момент по неизвестной причине между собутыльниками возник конфликт. Началась драка, и в итоге 37-летний мужчина ударил ножом 34-летнего мужчину. Пострадавшего в ходе конфликта человека доставили в больницу.
Первоначально полиция задержала 37-летнего мужчину как подозреваемого в преступлении на срок до 48 часов. Все детали дела, в том числе причина ссоры, пока выясняются.
Точные обстоятельства инцидента с применением насилия полиция установит в рамках уголовного производства.