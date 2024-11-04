Пьяная ссора вылилась в поножовщину, пострадавший госпитализирован

Мужчины, хорошо знавшие друг друга, вместе распивали алкоголь; в какой-то момент по неизвестной причине между собутыльниками возник конфликт. Началась драка, и в итоге 37-летний мужчина ударил ножом 34-летнего мужчину. Пострадавшего в ходе конфликта человека доставили в больницу.